Norris Colapinto eltiltását követeli: Vannak olyan versenyzők, akiknek nem kellene az F1-ben lenniük

Lando Norris úgy érkezett meg Azerbajdzsánba, hogy az előző négy futamhétvégén három pole pozíciót szerzett, kétszer győzedelmeskedett, és egyszer a virtuális szakasz időzítése fosztotta meg az addig biztosnak tűnő sikertől. Ilyen előzmények után a regnáló világbajnok joggal bízhatott benne, hogy Bakiban is eredményes nagydíjat teljesíthet, és az időmérőn egy pillanatra úgy tűnt, akár a rajtelsőségért vívott harcba is beleszólhat. Az utolsó gyors körén azonban rontott, és végül az ötödik helyről várta a futamot.

A McLaren britje ugyan a rajtnál megelőzte Isack Hadjart, a francia rövidesen visszaelőzte őt, majd pozíciót vesztett az előretörő Max Verstappennel és Lewis Hamiltonnal szemben is. Norris ezt követően rontott, megjárta a bukóteret, és újabb helyeket veszített Pierre Gasly és Andrea Kimi Antonelli ellen. Noha a biztonsági autós szakasz utáni újraindítás jó esélyt kínált neki arra, hogy visszazárkózzon, csak az első kanyarig jutott. Franco Colapinto ugyanis nem tudta bevenni a kanyart, összeért márkatársával, Gaslyval, aki kiütötte Norrist is.

„Egyszerűen lassú voltam. Nagyon szenvedtem az egyenesekben. Láthattátok, milyen gyorsan elment mellettem mindenki… Lehetetlen volt versenyezni a hiányzó egyenesbeli végsebesség miatt. Remélhetőleg a következő versenyre ezt sikerül megoldanunk. Ettől függetlenül én is hibáztam. A nap végén pedig egyszerűen kiütöttek a versenyből… őszintén szólva vannak olyan versenyzők, akiknek nem kellene a Formula–1-ben lenniük.”

„A Formula–1-ben szerintem elvárható lenne a versenyzőktől, hogy előre lássanak ilyen helyzeteket. Alacsony lesz a tapadás, mint ahogy a gumik hőmérséklete is, bár ezúttal még csak nem is voltak annyira hidegek az abroncsok. Az F1-ben a világ legjobb versenyzőivel akarsz versenyezni, és amikor ilyen történik, az azért van, mert valakiknek nem kellene itt lenniük. Még nem néztem vissza az esetet, de ha valaki ilyen balesetet okoz az újraindításnál, azt szerintem legalább egy futamra el kellene tiltani.”

Norris kiesésével megszakadt a pontszerző sorozata, nyolc versenyt követően maradt pont nélkül. „Az elmúlt négy futamból kettőt megnyertünk, de igazából hármat kellett volna. Rengeteg pozitívumot lehet kiemelni, nyilvánvalóan nem pont ezt a hétvégét… Most egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. Tudtuk, hogy ez lesz. Szerintem még néhány nehéz hétvége vár ránk. Talán Malajzia jobban fekszik majd nekünk.”

TÖBB BÜNTETÉST IS KIOSZTOTTAK A VERSENY UTÁN Colapinto utólag 10 másodperces időbüntetést kapott baleset okozásáért, és mivel a szankciót nem tudta letölteni, 5 helyes rajtbüntetés formájában viszi azt tovább a soron következő, Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjra. Az Alpine argentin pilótája mellett Gabriel Bortoletót is büntetették A brazil sárga zászló alatti előzés miatt kapott 10 másodperces időbüntetést, aminek értelmében a tizenharmadikról a tizenötödik helyre szorult vissza. Vizsgálat zajlott továbbá Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. és Valtteri Bottas ellen is. Előbbi két versenyző a rajtrácsra vezető körök alatt megszegte a rajtpróbára vonatkozó előírásokat, amit követően a sportfelügyelők figyelmeztetésben részesítették őket. A Cadillac finn versenyzője eközben a futam végén történt autótörése után nem hagyta el időben a baleset helyszínét, Bottas az eset után elnézést kért, és végül nem szabtak ki büntetést neki.

Nemcsak Norris, hanem maga a McLaren is pont nélkül maradt Azerbajdzsánban. Ugyan Piastri sokáig a második helyen haladt, és többször is visszaverte Verstappen támadásait, az első biztonsági autós újraindításnál először pozíciót vesztett a hollanddal szemben, majd a második sc-fázis után blokkolt, kiszaladt a bukótérbe, és egészen a 15. helyig esett vissza, amit követően már nem tudott visszakapaszkodni a top 10-be. Az ausztrál a 14. helyen látta meg a kockás zászlót.

„Csalódott vagyok. Nyilvánvalóan az első etap és a verseny első fele nagyon biztatóan alakult, aztán onnantól kezdve valahogy szétesett minden. Még meg kell értenem, miért blokkoltam, teljesen váratlanul ért. Utána kell néznem, mi történt, de nyilvánvalóan nagyon csalódást keltő, hogy végül nem lett belőle eredmény. Szerintem ha leülepszik ez a hétvége, rengeteg pozitívumot találunk majd benne. Úgy érzem, a tegnapi időmérő jól sikerült, és összességében sokkal magabiztosabban éreztem magam. Vagy talán nem is magabiztosabban, inkább most már jobban tudom, milyen irányba kell mennem az autóval. Rengeteg pozitívum van, csak nyilván fáj, amikor a végén nincs sem pont, sem trófea.”



