Nemzeti Sportrádió

Norris Colapinto eltiltását követeli: Vannak olyan versenyzők, akiknek nem kellene az F1-ben lenniük

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.26. 19:23
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A McLaren pont nélkül maradt az Azeri Nagydíjon (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Mclaren Azeri Nagydíj Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
A McLaren pont nélkül maradt a Formula–1-es Azeri Nagydíjon: a címvédő Lando Norrist kiütötték a versenyből, míg Oscar Piastri saját hibájából esett vissza a mezőny végére. A brit dühösen nyilatkozott a csalódást keltő eredmény után, és azt szorgalmazta, hogy a kieséséért felelős Franco Colapintót egy versenyre tiltsák el. A regnáló bajnok szerint egyes pilóták nem érdemlik meg, hogy a királykategóriában versenyezzenek.

Lando Norris úgy érkezett meg Azerbajdzsánba, hogy az előző négy futamhétvégén három pole pozíciót szerzett, kétszer győzedelmeskedett, és egyszer a virtuális szakasz időzítése fosztotta meg az addig biztosnak tűnő sikertől. Ilyen előzmények után a regnáló világbajnok joggal bízhatott benne, hogy Bakiban is eredményes nagydíjat teljesíthet, és az időmérőn egy pillanatra úgy tűnt, akár a rajtelsőségért vívott harcba is beleszólhat. Az utolsó gyors körén azonban rontott, és végül az ötödik helyről várta a futamot. 

A McLaren britje ugyan a rajtnál megelőzte Isack Hadjart, a francia rövidesen visszaelőzte őt, majd pozíciót vesztett az előretörő Max Verstappennel és Lewis Hamiltonnal szemben is. Norris ezt követően rontott, megjárta a bukóteret, és újabb helyeket veszített Pierre Gasly és Andrea Kimi Antonelli ellen. Noha a biztonsági autós szakasz utáni újraindítás jó esélyt kínált neki arra, hogy visszazárkózzon, csak az első kanyarig jutott. Franco Colapinto ugyanis nem tudta bevenni a kanyart, összeért márkatársával, Gaslyval, aki kiütötte Norrist is. 

„Egyszerűen lassú voltam. Nagyon szenvedtem az egyenesekben. Láthattátok, milyen gyorsan elment mellettem mindenki… Lehetetlen volt versenyezni a hiányzó egyenesbeli végsebesség miatt. Remélhetőleg a következő versenyre ezt sikerül megoldanunk. Ettől függetlenül én is hibáztam. A nap végén pedig egyszerűen kiütöttek a versenyből… őszintén szólva vannak olyan versenyzők, akiknek nem kellene a Formula–1-ben lenniük.”

„A Formula–1-ben szerintem elvárható lenne  a versenyzőktől, hogy előre lássanak ilyen helyzeteket. Alacsony lesz a tapadás, mint ahogy a gumik hőmérséklete is, bár ezúttal még csak nem is voltak annyira hidegek az abroncsok. Az F1-ben a világ legjobb versenyzőivel akarsz versenyezni, és amikor ilyen történik, az azért van, mert valakiknek nem kellene itt lenniük. Még nem néztem vissza az esetet, de ha valaki ilyen balesetet okoz az újraindításnál, azt szerintem legalább egy futamra el kellene tiltani.”

Norris kiesésével megszakadt a pontszerző sorozata, nyolc versenyt követően maradt pont nélkül. „Az elmúlt négy futamból kettőt megnyertünk, de igazából hármat kellett volna. Rengeteg pozitívumot lehet kiemelni, nyilvánvalóan nem pont ezt a hétvégét… Most egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. Tudtuk, hogy ez lesz. Szerintem még néhány nehéz hétvége vár ránk. Talán Malajzia jobban fekszik majd nekünk.”

TÖBB BÜNTETÉST IS KIOSZTOTTAK A VERSENY UTÁN

Colapinto utólag 10 másodperces időbüntetést kapott baleset okozásáért, és mivel a szankciót nem tudta letölteni, 5 helyes rajtbüntetés formájában viszi azt tovább a soron következő, Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjra. Az Alpine argentin pilótája mellett Gabriel Bortoletót is büntetették A brazil sárga zászló alatti előzés miatt kapott 10 másodperces időbüntetést, aminek értelmében a tizenharmadikról a tizenötödik helyre szorult vissza. Vizsgálat zajlott továbbá Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. és Valtteri Bottas ellen is. Előbbi két versenyző a rajtrácsra vezető körök alatt megszegte a rajtpróbára vonatkozó előírásokat, amit követően a sportfelügyelők figyelmeztetésben részesítették őket. A Cadillac finn versenyzője eközben a futam végén történt autótörése után nem hagyta el időben a baleset helyszínét, Bottas az eset után elnézést kért, és végül nem szabtak ki büntetést neki. 

Nemcsak Norris, hanem maga a McLaren is pont nélkül maradt Azerbajdzsánban. Ugyan Piastri sokáig a második helyen haladt, és többször is visszaverte Verstappen támadásait, az első biztonsági autós újraindításnál először pozíciót vesztett a hollanddal szemben, majd a második sc-fázis után blokkolt, kiszaladt a bukótérbe, és egészen a 15. helyig esett vissza, amit követően már nem tudott visszakapaszkodni a top 10-be. Az ausztrál a 14. helyen látta meg a kockás zászlót. 

„Csalódott vagyok. Nyilvánvalóan az első etap és a verseny első fele nagyon biztatóan alakult, aztán onnantól kezdve valahogy szétesett minden. Még meg kell értenem, miért blokkoltam, teljesen váratlanul ért. Utána kell néznem, mi történt, de nyilvánvalóan nagyon csalódást keltő, hogy végül nem lett belőle eredmény. Szerintem ha leülepszik ez a hétvége, rengeteg pozitívumot találunk majd benne. Úgy érzem, a tegnapi időmérő jól sikerült, és összességében sokkal magabiztosabban éreztem magam. Vagy talán nem is magabiztosabban, inkább most már jobban tudom, milyen irányba kell mennem az autóval. Rengeteg pozitívum van, csak nyilván fáj, amikor a végén nincs sem pont, sem trófea.”


 

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AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellMercedes-
  2.Max VerstappenRed Bull-Ford0.196 mp h.
  3.Isack HadjarRed Bull-Ford10.704 mp h.
  4.Charles LeclercFerrari14.136 mp h.
  5.Kimi AntonelliMercedes14.512 mp h.
  6.Lewis HamiltonFerrari22.382 mp h.
  7.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford31.159 mp h.
  8.Esteban OconHaas-Ferrari31.189 mp h.
  9.Oliver BearmanHaas-Ferrari31.929 mp h.
10.Carlos SainzWilliams-Mercedes32.416 mp h.
11.Nico HülkenbergAudi33.231 mp h.
12.Liam LawsonRacing Bulls-Ford34.013 mp h.
13.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes36.401 mp h.
14.Sergio PérezCadillac-Ferrari41.400 mp h.
15.Gabriel Bortoleto*Audi44.230 mp h.
16.Valtteri BottasCadillac-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes36
 Lando NorrisMcLaren-Mercedes35
 Pierre GaslyAlpine-Mercedes35
 Alexander AlbonWilliams-Mercedes29
 Fernando AlonsoAston Martin-Honda20
 Lance StrollAston Martin-Honda7
*: 10 másodperces időbüntetést kapott sárga zászlós jelzés alatti előzésért.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli302
  2. George Russell236
  3. Lewis Hamilton199
  4. Lando Norris186
  5. Charles Leclerc179
  6. Max Verstappen163
  7. Oscar Piastri120
  8. Isack Hadjar  86
  9. Liam Lawson  59
10. Pierre Gasly  41
11. Arvid Lindblad  37
12. Franco Colapinto  27
13. Oliver Bearman  20
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Esteban Ocon    7
16. Nico Hülkenberg    7
17. Carlos Sainz    7
18. Alexander Albon    5
19. Fernando Alonso    3
20. Cunoda Juki    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes538
  2. Ferrari378
  3. McLaren-Mercedes306
  4. Red Bull-Ford263
  5. Racing Bulls-Ford  83
  6. Alpine-Mercedes  68
  7. Haas-Ferrari  27
  8. Audi  17
  9. Williams-Mercedes  12
10. Aston Martin-Honda    3
11. Cadillac-Ferrari    0
9. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
1. szabadedzés1. Russell 1:45.387
2. szabadedzés1. Russell 1:43.347
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
3. szabadedzés1. Verstappen 1:43.922
Időmérő1. Russell 1:42.526
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
A verseny 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00

 

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