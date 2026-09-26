Negyven lövésből egy gólt sem szerzett a Fehérvár

KÉT NEHÉZ, de nyerhető mérkőzés reményében indult útnak a Fehérvár Ausztriába, az első állomás Innsbruck volt, ahol szokatlan, 14.30-as kezdési időpontban léptek jégre a csapatok. Nem várt könnyű feladat a kék-fehérekre, az elmúlt idényekhez képest az Innsbruck nagyobb játékerőt képvisel, a nyáron sokat erősödött, Székesfehérvárról például Justin Richards és Joel Messner költözött Tirolba. Az első három fordulóban ugyan „csak” két pontot szerzett az Innsbruck, de azt a Salzburg otthonából hozta el, valamint a Vienna Capitals és a HC Milano ellen is szoros találkozót vívott. A Volán a mérkőzés előtt három ponttal állt, ezt egy hosszabbításban elért győzelem mellett egy szétlövésben elszenvedett vereséggel rakta össze, tehát az első rendes játékidős fehérvári siker még váratott magára.

Lassú mederben kezdődött a szombat délutáni bajnoki, a vendégeknél a sérültek listája eggyel csökkent, Tim Campbell visszatért, így teljes négy sorral tudott kiállni a Volán. Az első lövés az osztrákoké volt, magyar oldalról Anze Kuralt próbálkozásában volt veszély. Nem volt magas az iram, de mindkét kapu előtt adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, és jó volt látni, hogy a Fehérvár – többnyire fiatalokra építő – harmadik és negyedik támadósora is képes veszélyt teremteni Samuel Harvey kapuja előtt. Nyolc és fél perc eltelte után megszerezte a vezetést az Innsbruck, Winston Frimmel távoli lövésénél takartak jól Ramus Reijola előtt. Később Hári János kezében volt az egyenlítés, de a magyar csatár lövése a kapuvasról kifele pattant.

A második harmadra kiegyenlítettebbé vált a játék, igazán veszélyes helyzetet keveset tudott kialakítani a Fehérvár, de ebben az Innsbruck sem jeleskedett. Pedig a két együttesnek bőven volt lehetősége, hiszen viszonylag kevés időt töltöttek a felek öt az öt ellen a jégen ebben a játékrészben. A hazaiak legveszélyesebb akcióját éppen egy fehérvári emberelőnyben lehetett feljegyezni, egy eladott korong után két csatár tört rá Reijolára, de a kapus Stipsicz Bencével karöltve megoldotta azt a szituációt. Meddő mezőnyfölényben játszott a Volán, igazán közel nehezen jutott Harvey kapujához.

Az utolsó húsz percre sebességet váltott a Fehérvár, rögtön beszorította ellenfelét, ám az első két játékrészhez hasonlóan nehezen találták a szabad lövősávokat a fehérváriak. Küzdött Ted Dent együttese, Farkas László fonákkal, valamint Erdély Csanád járt a közel az egyenlítéshez, de Harvey nem hibázott. A végén a fehérvári szakmai stáb levitte kapusát, de ez sem hozta meg a várt eredményt, sőt Steven Owre gólja bebiztosította az osztrákok győzelmét.

A Fehérvár vasárnap a Vorarlberg otthonában folytatja túráját.

HC TIWAG INNSBRUCK (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Innsbruck, 1200 néző. Vezette: Winkler, Smetana, Preiser, Konc

INNSBRUCK: HARVEY – Lindner, Messner (1) / Mayer, Wichers / Kernberger, Stöffler / FRIMMEl 1 – Benker (1), OWRE 1, SCHERBAK (1) / Macierzynski, Richards, Witting / Bretschneider (1), Davis, Rappold / Bär, Mader, Klingler. Edző: Ryan Kinasewich

FEHÉRVÁR: Reijola – MACPHERSON, Persson / Zloty, Horváth D. / Stipsicz, Campbell / Falus, Kiss R. – Cheek, Hári, Kuralt / Erdély, Kulmala, Terbócs / FARKAS L., Németh K., Ambrus Cs. / Molnár Z., Páterka, Fehér. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 17–40

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0