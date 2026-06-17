Nemzeti Sportrádió

A világ egyik legjobb centere az FTC-ben folytatja a következő idénytől

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.06.17. 12:25
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Vogel Soma és Konsztantinosz Kakarisz (Fotó: Dömötör Csaba)
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vízilabda FTC női vízilabda Konsztantinosz Kakarisz
A Ferencváros a szerdai idényértékelő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a férficsapatba a világ egyik legjobb centere, a görög Konsztantinosz Kakarisz érkezik az Olympiakoszból, Kakarisz BL-ezüstérmes, vb-ezüstérmes, kétszeres vb-bronzérmes, valamint Eb-bronzérmes.

A női együttes is két centerrel erősít, a BL-bronzérmes, olimpiai bronzérmes, vb-bronzérmes, Eb-ezüstérmes orosz Maria Bolszovával, valamint az utánpótlás-válogatottakkal szintén a dobogókat halmozó Horváth Zsófival, aki Egerből érkezik.

Bővebben hamarosan…

Horváth Zsófi (balra) és Marija Boriszova (Fotó: Dömötör Csaba)

 

vízilabda FTC női vízilabda Konsztantinosz Kakarisz
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