A világ egyik legjobb centere az FTC-ben folytatja a következő idénytől

A Ferencváros a szerdai idényértékelő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a férficsapatba a világ egyik legjobb centere, a görög Konsztantinosz Kakarisz érkezik az Olympiakoszból, Kakarisz BL-ezüstérmes, vb-ezüstérmes, kétszeres vb-bronzérmes, valamint Eb-bronzérmes.

A női együttes is két centerrel erősít, a BL-bronzérmes, olimpiai bronzérmes, vb-bronzérmes, Eb-ezüstérmes orosz Maria Bolszovával, valamint az utánpótlás-válogatottakkal szintén a dobogókat halmozó Horváth Zsófival, aki Egerből érkezik. Bővebben hamarosan… Horváth Zsófi (balra) és Marija Boriszova (Fotó: Dömötör Csaba)