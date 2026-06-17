A világ egyik legjobb centere az FTC-ben folytatja a következő idénytől
A Ferencváros a szerdai idényértékelő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a férficsapatba a világ egyik legjobb centere, a görög Konsztantinosz Kakarisz érkezik az Olympiakoszból, Kakarisz BL-ezüstérmes, vb-ezüstérmes, kétszeres vb-bronzérmes, valamint Eb-bronzérmes.
A női együttes is két centerrel erősít, a BL-bronzérmes, olimpiai bronzérmes, vb-bronzérmes, Eb-ezüstérmes orosz Maria Bolszovával, valamint az utánpótlás-válogatottakkal szintén a dobogókat halmozó Horváth Zsófival, aki Egerből érkezik.
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