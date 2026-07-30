Nemzeti Sportrádió

Elege lett a sztárok eladásából, távozik a Newcastle edzője – sajtóhír

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.30. 10:33
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Eddie Howe csaknem öt éven át irányította a Newcastle Unitedot (Fotó: Getty Images)
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Newcastle United Eddie Howe vezetőedző Premier League
Eddie Howe közel öt év után távozik a Newcastle United vezetőedzői posztjáról. A klub hivatalosan még nem nevezte meg az utódját, de már megkezdte a keresést, miután az elmúlt 48 órában lezajlott egyeztetések eredményeként megszületett a döntés a szakember távozásáról – számolt be róla a Sky Sports csütörtök délelőtt.

A Sky Sports értesülése szerint Eddie Howe már hetekkel ezelőtt jelezte a Newcastle United vezetőségének, hogy elképzelhetőnek tartja a búcsút, noha továbbra is a csapat felkészítésére koncentrált a Liverpool elleni augusztus 23-i bajnoki rajtra.

A tréner döntésében jelentős szerepet játszott a Newcastle mozgalmas nyári átigazolási időszaka. A klub eladta Sandro Tonalit és Anthony Gordont, miközben továbbra is bizonytalan Bruno Guimaraes jövője, akit az Arsenal szeretne megszerezni. Howe úgy vélte, képes lenne tovább építeni a csapatot, amennyiben megfelelő erősítések érkeznek, ám a kulcsjátékosok távozása és a keret körüli bizonytalanság végül hozzájárult a távozásához.

Howe a klub történetének egyik legsikeresebb vezetőedzőjeként búcsúzik. Irányításával a Newcastle megnyerte a Ligakupát, ezzel hetven év után ismét jelentős trófeát ünnepelhetett, emellett kétszer is a Bajnokok Ligájába vezette a csapatot, az előző idényben pedig a klub történetének legjobb BL-szereplését érte el.

A szakember utolsó mérkőzésén a Newcastle 4–1-es vereséget szenvedett a másodosztályú Bristol Citytől felkészülési találkozón.

 

Newcastle United Eddie Howe vezetőedző Premier League
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