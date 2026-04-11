Női vízilabda Eurokupa: értékes döntetlent játszott a BVSC Barcelonában

Tavaly is közel járt az elődöntőhöz a CN Catalunya a női vízilabda Eurokupában, akkor a szintén spanyol Tenerife kiejtette a negyeddöntőben, ezúttal viszont a görög Glifadát búcsúztatva története során először elődöntős az Ek-ban. A BVSC két éve már megtette ezt a lépcsőfokot: az olasz Padova elleni 24–17-es gólkülönbség volt a legnagyobb a negyeddöntős párosítások közül.

Dobi Dorina vezető gólja után hamar felpörgött a házigazda, az első negyed végéig 3–1-re növelte előnyét. Mucsy Mandula találata után három katalán gól született, de a nagyszünethez közeledve Dobi a hatodik magyar emberfórt már kihasználta, majd ötméteresből volt eredményes, így a BVSC lőtávon belül maradt két negyed után (6–4 oda).

Lendvay Zoé szabaddobásgóljával mindjárt csak egy gól volt a lemaradás, és hiába menekült a BVSC egyenlítése elől a Catalunya, a harmadik negyed végén Tóth Fruzsina pattintott messziről okosan Laura Aarts kapujába – ezzel lett 9–9, semmi sem dőlt még el.

Miután Lendvay további háromszor kiegyenlített (kétszer büntetőből), 1:42-vel a vége előtt Lucía Gómez passzából Ruth Arino lőtt szép centergólt, majd egyik csapat sem talált be időkérés után. A végső csavar hat másodperccel a dudaszó előtt következett: Tóth Fruzsina labdáját mintha zsinóron húzták volna a jobb alsóba a több nagy védést is bemutató Aarts mellett.

Béres Gergely csapata értékes döntetlent ért el idegenben – a visszavágót május 16-án játsszák, a Vasutasnak minden esélye megvan, hogy hazai medencében bejusson fennállása első Ek-döntőjébe.

NŐI VÍZILABDA EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

CN CATALUNYA (spanyol)–BVSC-MANNA ABC 13–13 (3–1, 3–3, 3–5, 4–4)

Barcelona. V: Markopulu (görög), Bouchez (francia)

CATALUNYA: AARTS – HOUGHTON 5, ARINO 2, L. GÓMEZ 2, Bellido, Falvey 1, Vosseberg 1. Csere: Tarrino 1, Inglavaga, Frigola 1, Peragón, Ferrer, Szekine. Edző: Javier Belmonte

BVSC: SCHMUCK – Gorter 1, LENDVAY 4, Dobos, Dömsödi Dalma 1, DOBI 3, MUCSY 2. Csere: Végvári, Bereczki, TÓTH FRUZSINA 2, Nagy L., Pőcze, Solti. Edző: Béres Gergely

Emberelőny-kihasználás: 10/1, ill. 9/1

Gól – ötméteresből: –, ill. 3/3

Kipontozódott: Dobos (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Béres Gergely: – A második negyedben hat kettőre is elment a hazai csapat, az, hogy innen visszajöttünk, és többször, többek között a mérkőzés végén is egyenlíteni tudtunk, mutatja, hogy volt tartása a csapatnak. Remekül küzdöttünk, büszke vagyok a lányokra. Mostantól az UVSE ellen készülünk a bajnoki elődöntő harmadik meccsére, fontos mérkőzés következik, szeretnénk meglepetést szerezni a Margitszigeten.

A másik mérkőzésen: Barceloneta (spanyol)–Trieste (olasz) 12–12