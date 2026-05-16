Súlyos BVSC-vereség, a Catalunya jutott be a női vízilabda Ek döntőjébe

SZELECZKI RÓBERT
2026.05.16. 19:55
Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló
BVSC Catalunya női vízilabda Eurokupa
A női vízilabda Eurokupa elődöntőjének visszavágóján hazai pályán a BVSC-Manna ABC 11–4-re kikapott az EPlus CN Catalunyától, így összesítésben a spanyol csapat hét góllal kiejtette a magyar klubot.

 

AZ IDEGENBELI 13–13-as első mérkőzés után a hazai visszavágó nem a BVSC tervei szerint alakult a Catalunya ellen a női Eurokupa elődöntőjében. Az első vendéggól után Pien Gorter még egyenlített, utána viszont az ellenfél remekül védekezett, és mindössze három további gólt engedett. Az olló igazán az utolsó öt percben nyílt ki, miután Lendvay Zoét brutalitásért kiállították.

VÍZILABDA
NŐI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–EPlus CN Catalunya (spanyol) 4–11 (1–3, 1–3, 0–1, 2–4)
Laky uszoda, 300 néző. V: Saftic (horvát), Schopp (német)
BVSC: Schmuck – GORTER 1, Lendvay 2, Pőcze, Dömsödi Dalma, Dobi, Mucsy 1. Csere: Nagy L., Tóth Fruzsina, Dobos, Végvári, Bereczki, Solti. Edző: Béres Gergely
CATALUNYA: AARTS – Arino 1, HOUGHTON 3, Frigola 2, FALVEY 2, TARRINO 2, L. Gómez 1. Csere: Bellido, Inglavaga, Peragón, L. Ferrer, Vosseberg, Szekine. Edző: Javier Belmonte
Emberelőny-kihasználás: 12/2, ill. 9/4. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1. Kiállítva (végleg, brutalitásért): Lendvay (27. p.)
Továbbjutott: a Catalunya (24–17-es gólkülönbséggel)
MESTERMÉRLEG
Béres Gergely: – Szép idényt zártunk az Eurokupában, ám ezúttal kérdés nélkül jobb volt az ellenfelünk. Az évad elején nem gondoltuk, hogy ilyen messzire jutunk, de evés közben jön meg az étvágy – most csalódott vagyok, de az egész idényt nézve büszke vagyok a lányokra. Ezen a találkozón nem így történt, de alapvetően erőn felül teljesítettünk.
Javier Belmonte: – Sokat dolgoztunk a védekezésünkön, és ez ki is jött ezen a mérkőzésen, kiváló kapusteljesítményünk volt, sokat blokkoltunk. Nagyon örülünk, hogy döntőbe jutottunk, remek érzés!

 

