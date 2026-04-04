Kezdődik a harc a fináléért a női vízi ob I-ben

A két fővárosi együttes, az UVSE és a BVSC szombaton már a bajnoki döntőért küzd meg egymással (Fotó: Földi Imre)

Fontos változás a negyeddöntőhöz képest, hogy a női élvonal ezen szakaszában már nem számítanak a bajnoki idényben eddig lejátszott egymás elleni mérkőzések eredményei. Furcsa is lenne, hiszen az egyik fél második győzelméig tartó párharcok rögtön eldőlnének: az FTC-Telekom novemberben és márciusban is 17–8-ra nyert a One-Eger ellen, míg az UVSE októberben 15–10-re, márciusban 16–12-re győzte le a BVSC-Manna ABC-t.

A Bajnokok Ligája-búcsút és a Dunaújváros elleni kiélezett, összesítésben 3–2-re megnyert negyeddöntőt követően az FTC ellen is bizonyítani szeretne az egri csapat, ezzel is megörvendeztetve háromszoros olimpiai bajnok vezetőedzőjét, Biros Pétert, aki vasárnap tölti be 50. életévét. Nehéz dolguk lesz az egrieknek, szombat este hat órakor a Népligetben ugranak medencébe a kiváló formát mutató FTC ellen – Matajsz Márk csapata a mostani idényben csupán egy mérkőzést veszített el, azt is októberben, ötméterespárbajban a Bajnokok Ligájában a görög Vuliagmeni ellen.

Az UVSE Helia-D 14.15-kor a Hajós uszodában fogadja a BVSC-t, amely lendületben van, hiszen az Eurokupa negyeddöntőjében a sorozat 2023–2024-es kiírásának győztesét, az olasz Plebiscito Padovát ejtette ki. Rossz formára az UVSE sem panaszkodhat, a BL-ben csoportmásodikként jutott be a legjobb nyolc közé, ahol nem mellesleg épp az FTC-vel találkozik, a párharc első felvonására jövő szombaton kerül sor. A bajnoki elődöntőt illetően célokból és motivációból egyik oldalon sincs hiány, nemrégiben mindkét vezetőedzővel beszélgettünk, s az UVSE mestere, Benczur Márton azt mondta, minden fronton győzni szeretnének, míg a BVSC-s hölgyeket irányító Béres Gergely az Eurokupával kapcsolatban fejtette ki abbéli reményét, hogy elhódítják a második számú nemzetközi sorozat trófeáját.

VÍZILABDA

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

14.15: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)

18.00: FTC-Telekom–One-Eger