Nemzeti Sportrádió

Vigváriék és Zalánkiék is nyertek a férfi vízilabda BL-ben

2026.03.25. 09:54
null
Vigvári Vince négy gólt lőtt (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Burián Gergely Angyal Dániel Zalánki Gergő Vígvári Vince férfi vízilabda Bajnokok Ligája
A Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató Barceloneta, valamint Zalánki Gergő és Angyal Dániel csapata, az Olimpiakosz is megnyerte második fordulós meccsét a vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős körében.

A vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének 2. fordulójában az Olimpiakosz Pireusz hazai környezetben 14–11-re nyert az olasz Brescia ellen: Zalánki Gergő három, Angyal Dániel egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez, amely ezzel egy győzelemmel és egy vereséggel az A-csoport második helyén áll.

Az egyaránt győzelemmel rajtoló csapatok összecsapásán a Barceloneta házigazdaként 19–16-ra múlta felül a szerb Novi Beogradot, 15–15 után a spanyolok utolsó négy góljából hármat Vigvári Vince szerzett akcióból, eldöntve ezzel a meccset. Burián Gergely egyszer volt eredményes.

Szerdán (ma) a legutóbbi két idényben BL-győztes FTC-Telekom Waterpolo a német Hannover vendége lesz, a mérkőzést 20.20 órától a Duna World élőben közvetíti.

 

Burián Gergely Angyal Dániel Zalánki Gergő Vígvári Vince férfi vízilabda Bajnokok Ligája
Ezek is érdekelhetik