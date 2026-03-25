Vigváriék és Zalánkiék is nyertek a férfi vízilabda BL-ben

A vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének 2. fordulójában az Olimpiakosz Pireusz hazai környezetben 14–11-re nyert az olasz Brescia ellen: Zalánki Gergő három, Angyal Dániel egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez, amely ezzel egy győzelemmel és egy vereséggel az A-csoport második helyén áll.

Az egyaránt győzelemmel rajtoló csapatok összecsapásán a Barceloneta házigazdaként 19–16-ra múlta felül a szerb Novi Beogradot, 15–15 után a spanyolok utolsó négy góljából hármat Vigvári Vince szerzett akcióból, eldöntve ezzel a meccset. Burián Gergely egyszer volt eredményes.

Szerdán (ma) a legutóbbi két idényben BL-győztes FTC-Telekom Waterpolo a német Hannover vendége lesz, a mérkőzést 20.20 órától a Duna World élőben közvetíti.