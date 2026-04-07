Megmaradt a BVSC döntős álma a női vízilabda ob I-ben

A Hajós uszodában szombaton elért 10–7-es sikert követően az elődöntő második felvonásán a Laky uszodában mérethette meg magát az UVSE. A BVSC győzelmi kényszerben fogadta riválisát, annak ismeretében, hogy a bajnokságban legutóbb 2018-ban, tehát nyolc évvel ezelőtt tudott nyerni ellene.

A vendégek kezdtek jobban, Hajdú Kata és Tiba Panna góljával 2–0-s előnyre tettek szert, a hátrányt az első felvonás végére sikerült ledolgoznia a BVSC-nek (2–2).

A hazaiak jobban teljesítettek a második felvonásban, megérdemelten mehettek 6–5-ös vezetéssel a nagyszünetre. Fej fej mellett haladtak a felek a harmadik etapban is, Pien Gorter az utolsó másodpercekben értékesített ötméteresével megtartotta csapata előnyét (10–9). Az utolsó nyolc percben sem engedtek ki a zuglóiak, ennek hála 12–11-re nyertek, így készülhetnek a mindent eldöntő jövő szerdai mérkőzésre.

NŐI VÍZILABDA OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

BVSC-MANNA ABC–UVSE HELIA-D 12–11 (2–2, 4–3, 4–4, 2–2)

Laky uszoda, 300 néző. V: Fodor R., Debreceni N.

BVSC: SCHMUCK – Nagy Laura, Lendvay 2, PŐCZE 3, GORTER 4, Mucsy, DOBI 3. Csere: Végvári, Dobos Cs., Bereczki L., Tóth F., Dömsödi D., Solti. Edző: Béres Gergely

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Hajdú K. 2, Fekete F. 1, Peresztegi-Nagy, Aubéli 1, Faragó K. 1, TIBA 5. Csere: Ármai, Kiss P., Alaksza, Baksa V. 1, Mácsai, Hetzl. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 8/1. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Béres Gergely: – Igazi csapatmunka volt, mindenki tett a másikért, s hozzá tudott tenni a játékunkhoz egy-egy kulcspillanatban, legyen szó blokkolásról, labdaszerzésről, védésről vagy lövésről – ennek köszönhetjük a sikerünket.

Benczur Márton: – A BVSC kevesebbet hibázott, mint mi, extra húzásai voltak, ezzel szemben mi mélyen a tudásunk alatt játszottunk, és ami jobban elszomorít, hogy úgy éreztem, az ellenfelünk jobban akarta a győzelmet.