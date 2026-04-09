Női vízilabda-vk: Keszthelyi és Tiba nélkül a magyar válogatott

„Sajnos lesznek hiányzóink, két meghatározó játékosunk, Keszthelyi Rita, illetve Tiba Panna kénytelen kihagyni a selejtezőt, Rita sérülés, Panna pedig az érettségi miatt. Ugyanez a helyzet Füle Barbarával és Schmuck Tündével, szintén sérülés és iskolai elfoglaltság okán nem tudom behívni őket” – mondta csütörtökön a magyar szövetség honlapjának Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A nemzeti csapat 19 játékossal, köztük 13 Európa-bajnoki ezüstérmessel kezdi majd meg az egyhetes felkészülést. A kapitány kifejtette: volt még két-három fiatal játékos, akinek a behívásán nagyon sokat gondolkodtak, de négy nap edzőtábor után indulnak Görögországba egy felkészülési mérkőzésre, majd a rotterdami selejtezőre, tehát nem lett volna értelme bővebb keretet összehívni.

„Nagyon szeretnénk kvalifikálni a sydney-i nyolcas döntőre, emellett persze a keret további építése is cél” – közölte Cseh.

A 19 fős keret tagjai közül 16-an vehetnek majd részt a világkupa-selejtezőn, amelynek lebonyolítása ugyanaz, mint a férfiaknál: a négyesek első két-két helyezettje játszhat az 1–4. helyért – és szerez kvótát –, míg a többi csapat az 5–8. helyért folytatja. Annyi a különbség, hogy mivel itt az ausztrálok tagjai a divízió I-nek, ha leendő házigazdaként az első öt között zárnak, úgy a hatodik is kvalifikál a nyolcas döntőbe.

A magyar női válogatott kerete

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (Ferencváros), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Dobi Dorina (BVSC), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Szilágyi Dorottya (Ferencváros), Leimeter Dóra (Ferencváros), Lendvay Zoé (BVSC), Rybanska Natasa (CN Sabadell, spanyol), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Vályi Vanda (Ferencváros), Varró Eszter (UCLA, amerikai)

A magyar válogatott programja

május 1., péntek 14.00: Magyarország–Egyesült Államok

május 2., szombat 14.00: Magyarország–Japán

május 3., vasárnap 15.45: Magyarország–Spanyolország