Női vízilabda-vk: Keszthelyi és Tiba nélkül a magyar válogatott

2026.04.09. 12:09
Megvan a női válogatott kerete (Fotó: waterpolo.hu)
Keszthelyi Rita és Tiba Panna nem lesz tagja a magyar női vízilabda-válogatottnak a világkupa selejtezőtornáján, amelyre május 1. és 6. között Rotterdamban kerül sor.

„Sajnos lesznek hiányzóink, két meghatározó játékosunk, Keszthelyi Rita, illetve Tiba Panna kénytelen kihagyni a selejtezőt, Rita sérülés, Panna pedig az érettségi miatt. Ugyanez a helyzet Füle Barbarával és Schmuck Tündével, szintén sérülés és iskolai elfoglaltság okán nem tudom behívni őket” – mondta csütörtökön a magyar szövetség honlapjának Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A nemzeti csapat 19 játékossal, köztük 13 Európa-bajnoki ezüstérmessel kezdi majd meg az egyhetes felkészülést. A kapitány kifejtette: volt még két-három fiatal játékos, akinek a behívásán nagyon sokat gondolkodtak, de négy nap edzőtábor után indulnak Görögországba egy felkészülési mérkőzésre, majd a rotterdami selejtezőre, tehát nem lett volna értelme bővebb keretet összehívni.

„Nagyon szeretnénk kvalifikálni a sydney-i nyolcas döntőre, emellett persze a keret további építése is cél” – közölte Cseh.

A 19 fős keret tagjai közül 16-an vehetnek majd részt a világkupa-selejtezőn, amelynek lebonyolítása ugyanaz, mint a férfiaknál: a négyesek első két-két helyezettje játszhat az 1–4. helyért – és szerez kvótát –, míg a többi csapat az 5–8. helyért folytatja. Annyi a különbség, hogy mivel itt az ausztrálok tagjai a divízió I-nek, ha leendő házigazdaként az első öt között zárnak, úgy a hatodik is kvalifikál a nyolcas döntőbe.

A magyar női válogatott kerete
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (Ferencváros), Torma Luca (Eger)
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Dobi Dorina (BVSC), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Szilágyi Dorottya (Ferencváros), Leimeter Dóra (Ferencváros), Lendvay Zoé (BVSC), Rybanska Natasa (CN Sabadell, spanyol), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Vályi Vanda (Ferencváros), Varró Eszter (UCLA, amerikai)

A magyar válogatott programja
május 1., péntek 14.00: Magyarország–Egyesült Államok
május 2., szombat 14.00: Magyarország–Japán 
május 3., vasárnap 15.45: Magyarország–Spanyolország 

 

Kiütéses győzelmet aratott az FTC, bejutott a női vízilabda ob I döntőjébe

Vízilabda
16 órája

Megmaradt a BVSC döntős álma a női vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2026.04.07. 20:13

Kezdődik a harc a fináléért a női vízi ob I-ben

Vízilabda
2026.04.04. 12:21

Béres Gergely: A cél, hogy megnyerjük az Eurokupát

Vízilabda
2026.03.31. 07:08

Mérföldkőnek számító új központi vízilabda-akadémia létesül Szolnokon

Vízilabda
2026.03.24. 13:51

Női vízilabda Eurokupa: idegenben szerzett előnyt a BVSC a negyeddöntőben

Vízilabda
2026.03.14. 19:59

Női vízilabda ob I: 17 góllal győzött az UVSE

Vízilabda
2026.03.04. 22:04

Női vízi ob I: idegenben nyert a KSI és a Szentes

Vízilabda
2026.02.28. 22:41
Ezek is érdekelhetik