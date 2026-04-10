Nemzeti Sportrádió

Hosszú kihagyás várhat Keszthelyi Ritára

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.10. 15:53
Keszthelyi Ritát nem kellett műteni, de hosszú kihagyás vár rá (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
női vízilabda Keszthelyi Rita FTC vízilabda
A Ferencváros a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy a csapat világklasszis vízilabdázója, Keszthelyi Rita megsérült.

A klub közleménye szerint Keszthelyi Ritát nem kellett megműteni, a térdsérülést szenvedő kiválóság már elkezdte a rehabilitációt.

„A következő időszakban a legfontosabb számomra a teljes felépülés, ezért minden energiámat a rehabilitációra és arra fogom fordítani, hogy minél erősebben térhessek vissza. Célom, hogy újra a legjobb formámban segíthessem a csapatomat és a válogatottat. Dolgozom tovább, és bízom benne, hogy hamarosan újra a medencében találkozunk” – olvasható Keszthelyi nyilatkozata.

A Ferencváros szerdán bejutott az OB I döntőjébe.

 

Ezek is érdekelhetik