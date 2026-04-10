Hosszú kihagyás várhat Keszthelyi Ritára

A klub közleménye szerint Keszthelyi Ritát nem kellett megműteni, a térdsérülést szenvedő kiválóság már elkezdte a rehabilitációt.

„A következő időszakban a legfontosabb számomra a teljes felépülés, ezért minden energiámat a rehabilitációra és arra fogom fordítani, hogy minél erősebben térhessek vissza. Célom, hogy újra a legjobb formámban segíthessem a csapatomat és a válogatottat. Dolgozom tovább, és bízom benne, hogy hamarosan újra a medencében találkozunk” – olvasható Keszthelyi nyilatkozata.

A Ferencváros szerdán bejutott az OB I döntőjébe.