Kiütéses győzelmet aratott az FTC, bejutott a női vízilabda ob I döntőjébe

A visszavágás reményében vízbe ugró egriek lövésig is alig jutottak el a jól záró fővárosi védelem ellen. Az FTC a négy lőtt gól mellett négy emberelőnyt is kihasználatlanul hagyott az első negyedben. Pogonyi Bíbor szépítő találata sem hozta meg az egri feltámadást.

A második negyedben támadásban és védekezésben is remekeltek a zöld-fehérek, könnyedén szerezték góljaikat a hitüket veszítő egriek ellen, a félidőben 12–2-re vezettek.

A harmadik negyedben sem változott a játék képe. A Fradi bajnokesélyesként magas fordulatszámon, motiváltan és eredményesen pólózott. A negyedik játékrészben viszont az egriek voltak képesek 5–0-s sorozatra, szépségtapaszként kilencgólosra csökkentve a vereséget az érthetetlenül visszaeső FTC ellen.

A másik ágon az UVSE és a BVSC között harmadik mérkőzés dönt jövő szerdán.

NŐI VÍZILABDA OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

ONE EGER–FTC-TELEKOM 8–17 (1–4, 1–8, 1–5, 5–0)

Eger, 200 néző. V: Rubos K., Sajbán N.

EGER: Torma – Czigány 2, Owen, Patterson, Pogonyi 1, HORVÁTH ZS. 2, Kenéz 1. Csere: Horváth L., Tomori, Török 1, Weston, Urbin 1, Sóti, Edző: Biros Péter

FTC: KISS A. – ORTIZ 3, KUNA 2, FARKAS T., 2, Szilágyi D. 1, GURISATTI 2, Máté. Csere: Vályi 2, Hertzka 1, De Vries 1, Plevritu 2, Bonca, Szalkai 1. Edző: Matajsz Márk

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 6/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Biros Péter: – A két meccs alapján megérdemelten döntős a Fradi, semmit sem valósítottunk meg abból, amit elterveztünk. Nem szeretném most részleteiben értékelni a kudarcot, lesz időnk felkészülni a bronzmérkőzésre.

Matajsz Márk: – Álomszerű kezdés után és három negyeden át kiválóan pólóztunk, majd jött egy rémálomszerű befejezés. Nem értettem a kapkodást a végén, ebből is tanulnunk kell.

AZ 5–6. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

III. Kerületi TVE–Dunaújváros 1–16 (1–5, 0–2, 0–6, 0–3)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Dunaújváros javára