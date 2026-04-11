Női vízilabda BL: az FTC nyerte a „magyaros” rangadót, magabiztos előnyt szerzett az UVSE elleni visszavágóra
Zöld-fehér fölény alakult ki az FTC és az UVSE között a közelmúltban, az elmúlt hat mérkőzésüket egyaránt a ferencvárosiak nyerték meg, ám amikor a legutóbb a nemzetközi kupaporondon, a 2023-as Eurokupa-döntőjében a két együttes találkozott, hiába nyert idegenben egy góllal az FTC, az UVSE a visszavágón négygólos sikerrel válaszolt, így a Népligetben hódította el a trófeát.
Matajsz Márk, a zöld-fehérek vezetőedzője a női vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, szombati mérkőzése előtt azt mondta lapunknak: otthon a minél nagyobb különbségű győzelem a cél, ezt pedig összességében teljesítette csapata. Gyorsan 2–0-s előnyre tett szert az FTC – ekkor a vendégek még tartották magukat, Golopencza Szonja kivédte Szilágyi Dorottya ötméteresét is, ám lassacskán már az első negyed végén elkezdett ellépni a Ferencváros (5–3).
A másodiktól pedig nem is olyan lassan. Leimeter Dóra blokkolt remekül, a fordulásból Hertzka Orsolya lőtt szép távoli gólt, majd Eleftheria Plevritu és Szilágyi jelentkezett, mire az UVSE újból betalált Faragó Kamilla révén. Ám 8–4 után, a második negyed második felétől pörgették igazán csúcsra a motort a népligeti játékosok: míg Neszmély Boglárka biztos pont volt a kapuban, az FTC hatékonysága támadásban tovább nőtt. Gurisatti Gréta révén még éppen a nagyszünet előtt eljutott tíz gólig (10–4).
A 12. hazai találatot Neszmély remek indításából szerezte a megúszó Vályi Vanda, két perc múlva ő növelte tízre a különbséget, a harmadik negyed végén Beatriz Ortiz negyedszer is beköszönt (15–4). A hazaiak ez idáig remek játéka mellett azonban megjegyzendő: dicséretes, ahogy az UVSE ebben a helyzetben is feltüzelte magát a záró felvonásra. Jobban összezártak hátul az egymást lelkesítő vendégjátékosok, és miután több mint másfél negyednyi gólínséget Faragó Kamilla ötméteresből lezárt, további négy gólt rámoltak be a negyedik negyedben a Fradinak még úgy is, hogy már Neszmélynek is volt kivédett ötöse, Faragóét hárította. Összességében azonban így is jelentős FTC-győzelem született a május 16-i visszavágó előtt, Leimeter Dóra fél perccel a vége előtt beállította a 16–9-es végeredményt.
A két csapat a bajnoki döntőben is összekerülhet, az FTC már döntős, az UVSE szerdán otthon játssza le az elődöntő harmadik mérkőzését a BVSC ellen.
NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D 16–9 (5–3, 5–1, 5–0, 1–5)
Budapest, Népliget, 500 néző. Vezette: Putnikovics (szerb), Santos (portugál)
FTC: NESZMÉLY – Kuna 1, ORTIZ 4, SZILÁGYI D. 2, De Vries, Leimeter 1, Máté Zs. Csere: E. Plevritu 2, Gurisatti 1, VÁLYI V. 3, Hertzka 1, Farkas T., Bonca 1. Edző: Matajsz Márk
UVSE: Golopencza Sz. – Fekete F., Peresztegi-Nagy 1, Hajdú K. 1, Aubéli, FARAGÓ K. 4, TIBA 2. Csere: Ármai, Kiss P., Alaksza, Baksa V., Mácsai, Hetzl 1. Edző: Benczur Márton
Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 10/4
Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 5/4
Kipontozódott: Mácsai (22. p.), Máté Zs. (25. p.), Bonca (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Matajsz Márk: – Kicsit úgy érzem magam, mint a hegymászó, aki elindul egy nagyon magas hegyre, majd az utolsó ötven méteren nem megy tovább. Álomszerű kezdés, sokáig minden működött, majd kicsit szétestünk az utolsó negyedben. De összességében a hétgólos győzelemért elismerés illeti a csapatot, a tizenhat gól magáért beszél.
Benczur Márton: – Maximálisan megérdemli az FTC a győzelmet, itt ezúttal sok csapat kikapott volna akár tizenöt góllal is. Az elején annyira lelkesek voltunk, és nyerni akartunk, hogy sok mindent úgy csináltunk, ahogy megbeszéltük, hogy ne tegyük, de ahogyan az utolsó negyedben pólóztak a lányok, arra nagyon régen volt példa, nagyon büszke vagyok rájuk.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Mataró (spanyol)–Roma (olasz) 13–9
Sabadell (spanyol, Rybanska Natasa 2 gól)–Olympiakosz (görög) 12–17
Pénteken játszották
Sant Andreu (spanyol)–Vuliagmeni (görög) 11–11