Női vízilabda BL: az FTC nyerte a „magyaros” rangadót, magabiztos előnyt szerzett az UVSE elleni visszavágóra

A 12. hazai találatot Neszmély remek indításából szerezte a megúszó Vályi Vanda, két perc múlva ő növelte tízre a különbséget, a harmadik negyed végén Beatriz Ortiz negyedszer is beköszönt (15–4). A hazaiak ez idáig remek játéka mellett azonban megjegyzendő: dicséretes, ahogy az UVSE ebben a helyzetben is feltüzelte magát a záró felvonásra. Jobban összezártak hátul az egymást lelkesítő vendégjátékosok, és miután több mint másfél negyednyi gólínséget Faragó Kamilla ötméteresből lezárt, további négy gólt rámoltak be a negyedik negyedben a Fradinak még úgy is, hogy már Neszmélynek is volt kivédett ötöse, Faragóét hárította. Összességében azonban így is jelentős FTC-győzelem született a május 16-i visszavágó előtt, Leimeter Dóra fél perccel a vége előtt beállította a 16–9-es végeredményt.

A két csapat a bajnoki döntőben is összekerülhet, az FTC már döntős, az UVSE szerdán otthon játssza le az elődöntő harmadik mérkőzését a BVSC ellen.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D 16–9 (5–3, 5–1, 5–0, 1–5)

Budapest, Népliget, 500 néző. Vezette: Putnikovics (szerb), Santos (portugál)

FTC: NESZMÉLY – Kuna 1, ORTIZ 4, SZILÁGYI D. 2, De Vries, Leimeter 1, Máté Zs. Csere: E. Plevritu 2, Gurisatti 1, VÁLYI V. 3, Hertzka 1, Farkas T., Bonca 1. Edző: Matajsz Márk

UVSE: Golopencza Sz. – Fekete F., Peresztegi-Nagy 1, Hajdú K. 1, Aubéli, FARAGÓ K. 4, TIBA 2. Csere: Ármai, Kiss P., Alaksza, Baksa V., Mácsai, Hetzl 1. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 10/4

Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 5/4

Kipontozódott: Mácsai (22. p.), Máté Zs. (25. p.), Bonca (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: – Kicsit úgy érzem magam, mint a hegymászó, aki elindul egy nagyon magas hegyre, majd az utolsó ötven méteren nem megy tovább. Álomszerű kezdés, sokáig minden működött, majd kicsit szétestünk az utolsó negyedben. De összességében a hétgólos győzelemért elismerés illeti a csapatot, a tizenhat gól magáért beszél.

Benczur Márton: – Maximálisan megérdemli az FTC a győzelmet, itt ezúttal sok csapat kikapott volna akár tizenöt góllal is. Az elején annyira lelkesek voltunk, és nyerni akartunk, hogy sok mindent úgy csináltunk, ahogy megbeszéltük, hogy ne tegyük, de ahogyan az utolsó negyedben pólóztak a lányok, arra nagyon régen volt példa, nagyon büszke vagyok rájuk.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Mataró (spanyol)–Roma (olasz) 13–9

Sabadell (spanyol, Rybanska Natasa 2 gól)–Olympiakosz (görög) 12–17

Pénteken játszották

Sant Andreu (spanyol)–Vuliagmeni (görög) 11–11