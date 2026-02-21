Vízilabda: fantasztikus meccset nyert meg az UVSE az Olympiakosz ellen a női BL-ben, az FTC biztosan negyeddöntős

Erős ellenféllel nézett szembe az UVSE a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában az A-csoportban, ugyanis a négy meccs után hibátlan, háromszoros BL-győztes, az előző kiírásban bronzérmes görög Olympiakosz látogatott a Hajós uszodába – a második körben, Pireuszban Benczur Márton csapata megnehezítette riválisa dolgát, a hazaiak azonban 9–6-ra nyertek. A mérkőzés előtt köszöntötték az UVSE Funchalban Európa-bajnoki ezüstérmet szerző válogatott játékosait (Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Golopencza Szonja, Hajdú Kata, Tiba Panna).

A hazai játékosok segítségére voltak az Újpest drukkerei – a lila-fehér ultrák szép számban látogattak ki a Hajós uszodába, mielőtt a Szusza Ferenc Stadion felé vették volna az irányt, az Újpest Diósgyőr elleni labdarúgó NB I-es bajnoki találkozójára, és remek hangulatot teremtettek.

A mérkőzésen inkább az UVSE diktálta a tempót, bár az ellenfél sokáig újra és újra visszajött egyenlőre. Tiba Panna nagy góljára Vasziliki Plevritu, Hajdú Kata szorításban szerzett találatára Sztefania Szanta, Mácsai Eszter büntetőjére Fotini Triha válaszolt szintén ötméteresből. Az első negyed 4–3-as hazai vezetéssel zárult – egy kivédett magyar lövés után egyből indítottak a görögök, de a pontatlan labdát a kapujából kiúszó Golopencza Szonja összeszedte, visszaküldte a görög kapu elé, majd Hajdú szerzett újból vezetést.

Tiba lövése becsörgött Joana Sztamatopulu kapus mellett, majd Abby Andrews a rosszkéz oldalról remekül tette középre Maria Miriokefalitakinak a labdát, aki nem hibázott. Hajdú emberelőnyből talált be, de Miriokefalitaki megint közelebb hozta a görögöket – sőt, Irini Ninu kapás oldali lövésénél olyan pechesen pattant a labda a jobb kapufáról Golopencza kezére, hogy onnan a kapuba került. Majdnem négy percig nem született találat ezután, 6–6-tal fordultak a felek.

Faragó Kamilla sikeres ötméteresével megint vezetett az UVSE, Peresztegi-Nagy Kinga újból kétgólosra növelte az előnyt, de Vasziliki Plevritu megoldotta, hogy újból egál legyen a párharc, előbb büntetőből szépített, aztán remek ejtésgólt szerzett – csakhogy Baksa Vanda is bemutatott egy hasonlót a túloldalon. Az egyensúly a harmadik negyed

hajrájában kezdett elbillenni az UVSE felé, Faragó bombázott a görög kapuba, Hetzl Adrienn a falból is gólt lőtt – 11–8-ra vezettek a hazaiak a záró szakasz előtt, remek védekezéssel párosulva: a negyed végén egy görög időkérés után emberhátrányban is sikerült kivédekezni.

Miután Hrisztina Sziuti kipontozódott, Faragó előnyből már négygólosra növelte a különbséget, Miriokefalitaki újabb találatára Baksa, majd Mácsai válaszolt (14–9), kevesebb mint négy perccel a vége előtt viszont őrült hajrá következett. Nagyon keményen védekezett az Olympiakosz, miközben rendkívül pontos támadásokat vezetett, a gyorsan bekapott gólok kicsit összezavarták a magyar játékosokat – a vendégek kevesebb mint három perc alatt feljöttek egyre, és ugyan Benczur Márton ezután először időt kért, így is összejött az egyenlítés, 1:36-tal a vége előtt 14–14 volt az állás. Az ez idő alatt lőtt öt gólból négyet Fotini Triha, egyet Sztefania Szanta vállalt magára. A meccset végül Tiba Panna góljai döntötték el – Miriokefalitaki ellen fújtak büntetőt, amit értékesített, és bár erre még Trihának volt válasza (meglőve hatodik gólját), Tiba ragyogó pattintott lövéssel vette be Sztamatopulu kapuját 6 méterről. Ez volt a győztes találat – 22 másodperc maradt, az utolsó görög támadásnál Baksa blokkolta Ninu lövését, az UVSE 16–15-re nyert, és alaposan megnövelte az esélyeit a negyeddöntőre.

Amelynek már biztosan tagja a Ferencváros, Matajsz Márk csapata ugyanis magabiztosan győzte le szintén hazai környezetben az olasz Rapallo Pallanuotót, ennek a sikernek köszönhetően pedig már biztosan a C-csoport első két helyének valamelyikén végez. Erősen kezdett az FTC a Népligetben, az első negyedben 4–0-s vezetésre tett szert, a nagyszünetig csak két gólt kapott – 4–2 után 5–0-s hazai sorozat következett, 18 percnyi játék után 9–2-re vezetett. A folytatásban valamelyest magukra engedték ellenfelüket a zöld-fehérek, de annak ellenére, hogy az olasz csapat a második félidőben már 11-szer talált be, egy pillanatig nem volt kérdéses a Ferencváros sikere. A hazaiak első számú gólfelelőse ezúttal Gurisatti Gréta volt, aki ötször is bevette az ellenfél kapuját.

A női Eurokupában is volt magyar győzelem szombaton, a BVSC idegenben 19–12-re győzte le az izraeli Hapoel Jokneamot, így ugyancsak biztos a részvétele a negyeddöntőben.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

UVSE Helia-D–Olympiakosz (görög) 16–15 (4–3, 2–3, 5–2, 5–7)

G: Tiba 4, Faragó K.,Hajdú K. 3-3, Baksa V., Mácsai 2-2, Hetzl, Peresztegi-Nagy, ill. Triha 6, Miriokefalitaki, V. Plevritu 3-3, Szanta 2, Ninu

19.00: Alimosz NAC Betsson (görög)–Dunaújvárosi FVE

Az állás: 1. Olympiakosz 12 pont (5 meccs), 2. UVSE 9 (5), 3. Dunaújváros 6 (4), 4. Alimosz 0 (4)

C-CSOPORT

FTC-Telekom Waterpolo–Rapallo Pallanuoto (olasz) 16–13 (4–0, 3–2, 6–5, 3–6)

G: Gurisatti 5, Bonca, Keszthelyi R., E. Plevritu, Szilágyi D. 2-2, Farkas T., Hertzka, Vályi, ill. Giustini 3, Bakoc, Co, Di Maria, Willemsen 2-2, Bianconi, Cabona.



D-CSOPORT

21.00: SIS Roma (olasz)–One Eger