Férfi vízilabda ob I: az FTC 12 góllal nyert a Vasas ellen

A mérkőzés első tíz percében, 4–4-es állásig úgy tűnt, kiélezett csatát vívhat egymással az FTC és a Vasas, ám a folytatásban ritmust váltott a címvédő – a maradék 22 percben Nyéki Balázs csapata további 14-szer talált be, míg az angyalföldiek csupán két gólt lőttek. A mezőny legeredményesebb játékosa az FTC-t erősítő Manhercz Krisztián és a görög Sztilianosz Argiropulosz lett három-három góllal.
Az FTC az újabb győzelemével továbbra is őrzi hibátlan mérlegét, az ötödik helyre visszacsúszó Vasast pedig megelőzte a Semmelweis OSC-t legyőző Szolnok.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
KÖZÉPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
FTC-TELEKOM–VASASPLAKET 18–6 (3–2, 4–2, 5–1, 6–1)
Komjádi uszoda, 500 néző. V: Ercse, Kollár.
FTC: VOGEL SOMA – VARGA V. 2, MANHERCZ K. 3, ARGIROPULOSZ 3, Lugosi 1, Vámos M. 2, Di Somma. Csere: SZAKONYI (kapus), Fekete G. 1, De Toro, Jansik Sz. 1, Nagy Ákos 1, VISMEG ZS. 2, Vigvári Vendel 2. Edző: Nyéki Balázs
VASAS: MIZSEI – Bátori, Szalai P. 1, Dala D. 1, Várnai, GYÁRFÁS T. 2, Lakatos S. Csere: Csorba T. 1, Djurdjics, Tasi, Foszkolosz, Ragács 1, Tóth M. Edző: Kovács Róbert
Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 10/3.
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –.
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/0.
Kipontozódott: Ragács (29. p.), Dala D. (31. p.)
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: – Nagyon sok helyzetünk volt, bár eleinte pontatlanok voltunk, és egy kicsit hiányoltam a higgadtságot, valamint nem fárasztottuk úgy az ellenfél kapusát, ahogy kellett volna. Mindez javult a második félidőre, a kapusaink tartást adtak a csapatnak, jól védekeztünk végig. Elégedett vagyok.
Kovács Róbert: – Ameddig bírtuk, mentünk, fegyelmezettek voltunk, aztán elfogytunk, és szétúszott minket az ellenfél. Sajnálom, hogy ennyire kinyílt az olló, a mérkőzés elején ez még nem volt benne. Az első két negyedben ültek a megoldásaink, de ha a Ferencváros rákapcsol, onnantól nincs megállás.
SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–ONE EGER 12–7 (5–1, 2–1, 3–3, 2–2)
Szeged, 200 néző. V: Kun Gy., Varga M.
SZEGED: DANKA – Gólya 1, BÓBIS B. 3, Horváth V., SÁNTA 1, Kürti 1, Pető A. Csere: Gyovai (kapus), PÖRGE 2, Báthory 1, Spitz 2, Doroszlai, Gedra, Kasza 1. Edző: Kiss Csaba
EGER: Borbély – Rádli 1, SALAMON F. 2, Mihál 1, Bright, SZALAI G. 2, Klebovicz. Csere: Nagy Kálmán (kapus), Biros, Sári, Ádám E., Moldisz 1, Tomozi, Berényi. Edző: Tóth Kálmán
Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 5/1
Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Kiss Csaba: – Nagy dolognak tartom, hogy két vidéki pólófellegvár a felsőházban szerepel. Intenzív támadójátékkal gyorsan eldöntöttük a mérkőzést. Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert végig fegyelmezetten küzdöttek.
Tóth Kálmán: – Az első negyedben dekoncentráltan játszottunk, támadásban rendre rossz döntéseket hoztunk, és ezeket kihasználta jó formában lévő ellenfelünk. Nem ilyen mérkőzésre számítottam, gyorsan kinyílt az olló, és a folytatásban sem volt esélyünk a felzárkózásra.
SEMMELWEIS OSC–SZOLNOKI DÓZSA 11–15 (2–4, 2–3, 5–4, 2–4)
Nyéki uszoda, 200 néző. Vezette: Csanádi Zs., Kovács S.
OSC: Farkas D. – Sziládi, SEDLMAYER 2, MÉSZÁROS CS. 2, GÁL D. 6, Varga B., Tóth K. Csere: Szilágyi Á. (k), Tátrai T., Simon S. 1, Klár, Hessels B., Hessels S., Török B. Edző: Tóth László
SZOLNOK: JÓZSA – Szabó II Bence 1, Krasznai 1, Kovács G., BEDŐ 2, Vámosi, Kakstedter. Csere: Zerinváry 1, Simon D. 1, SCHMÖLCZ 2, Zeman 1, Teleki 1, CSEH M. 5 Edző: Hangay Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 15/3, ill. 17/9
Gól – ötméteresből: 2/2 ill. 1/0
Kipontozódott: Hessels B. (15. p.), Tátrai T. (25. p.), ill. Vámosi (27. p.)
MESTERMÉRLEG
Tóth László: – Fizikailag rendkívül nehéz meccset jásztottunk, végig nagy küzdelem volt. Felvettük a versenyt a Szolnokkal, helyenként erőn felül is – a hajrában feljöttünk egy gólra, de aztán a tartályból kifogyott az üzemanyag és végül bedaráltak minket.
Hangay Zoltán: – Figyelemre méltó eredményt ért el az utóbbi időszakban az OSC, ezért nagyon készültünk rájuk. Jó hangulatú meccsen küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk, s nagyon fontos pontokat szereztünk, így megmaradtak a legjobb négy közé jutási reményeink. A négygólos siker nem reális, inkább kettő-három volt a két együttes között.
|A FELSŐHÁZ ÁLLÁSA
|1. FTC
|4
|4
|–
|–
|–
|79–29
|51
|2. Honvéd
|3
|2
|–
|–
|1
|51–38
|41
|3. BVSC
|3
|1
|–
|–
|2
|33–33
|37
|4. Szolnok
|4
|3
|1
|–
|–
|50–44
|35
|5. Vasas
|4
|2
|–
|–
|2
|45–50
|33
|6. Szeged
|4
|1
|–
|1
|2
|42–52
|27
|7. OSC
|4
|1
|–
|–
|3
|48–52
|24
|8. Eger
|4
|–
|–
|–
|4
|26–75
|17
ALSÓHÁZ
PannErgy-Miskolci VLC–DVSE-Master Good 11–16 (2–4, 1–6, 4–1, 4–5)
G: Molnár G. 3, Várkonyi Á. 2, Bikki-Petró, Kedves, Némethy, Regős, Szabó Bence, Szabó I., ill. Gagulic, Gluhaic 3-3, Macsi P., Pónya, Smitula, Tőzsér 2-2, Macsi M., Mihov
ELTE-BEAC–Metalcom Szentes 8–17 (3–6, 0–2, 2–6, 3–3)
G: Szőke 3, Varga K. 2, Farsang, Goschi, Herczeg, ill. Asanin, Hajdu A., Szatmári 3-3, Kiss Z., Kürti-Szabó 2-2, Horváth Ákos, Papp P., Tóth Gy., Varga M.
Az állás: 1. Debrecen 12 pont, 2. Kaposvár 9, 3. UVSE 9, 4. KSI 6, 5. Szentes 6, 6. Miskolc 3, 7. PVSK 3, 8. ELTE-BEAC 0
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.