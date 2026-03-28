Férfi vízilabda ob I: az FTC 12 góllal nyert a Vasas ellen

A mérkőzés első tíz percében, 4–4-es állásig úgy tűnt, kiélezett csatát vívhat egymással az FTC és a Vasas, ám a folytatásban ritmust váltott a címvédő – a maradék 22 percben Nyéki Balázs csapata további 14-szer talált be, míg az angyalföldiek csupán két gólt lőttek. A mezőny legeredményesebb játékosa az FTC-t erősítő Manhercz Krisztián és a görög Sztilianosz Argiropulosz lett három-három góllal.

Az FTC az újabb győzelemével továbbra is őrzi hibátlan mérlegét, az ötödik helyre visszacsúszó Vasast pedig megelőzte a Semmelweis OSC-t legyőző Szolnok.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

KÖZÉPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

FTC-TELEKOM–VASASPLAKET 18–6 (3–2, 4–2, 5–1, 6–1)

Komjádi uszoda, 500 néző. V: Ercse, Kollár.

FTC: VOGEL SOMA – VARGA V. 2, MANHERCZ K. 3, ARGIROPULOSZ 3, Lugosi 1, Vámos M. 2, Di Somma. Csere: SZAKONYI (kapus), Fekete G. 1, De Toro, Jansik Sz. 1, Nagy Ákos 1, VISMEG ZS. 2, Vigvári Vendel 2. Edző: Nyéki Balázs

VASAS: MIZSEI – Bátori, Szalai P. 1, Dala D. 1, Várnai, GYÁRFÁS T. 2, Lakatos S. Csere: Csorba T. 1, Djurdjics, Tasi, Foszkolosz, Ragács 1, Tóth M. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 10/3.

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/0.

Kipontozódott: Ragács (29. p.), Dala D. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Nagyon sok helyzetünk volt, bár eleinte pontatlanok voltunk, és egy kicsit hiányoltam a higgadtságot, valamint nem fárasztottuk úgy az ellenfél kapusát, ahogy kellett volna. Mindez javult a második félidőre, a kapusaink tartást adtak a csapatnak, jól védekeztünk végig. Elégedett vagyok.

Kovács Róbert: – Ameddig bírtuk, mentünk, fegyelmezettek voltunk, aztán elfogytunk, és szétúszott minket az ellenfél. Sajnálom, hogy ennyire kinyílt az olló, a mérkőzés elején ez még nem volt benne. Az első két negyedben ültek a megoldásaink, de ha a Ferencváros rákapcsol, onnantól nincs megállás.

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–ONE EGER 12–7 (5–1, 2–1, 3–3, 2–2)

Szeged, 200 néző. V: Kun Gy., Varga M.

SZEGED: DANKA – Gólya 1, BÓBIS B. 3, Horváth V., SÁNTA 1, Kürti 1, Pető A. Csere: Gyovai (kapus), PÖRGE 2, Báthory 1, Spitz 2, Doroszlai, Gedra, Kasza 1. Edző: Kiss Csaba

EGER: Borbély – Rádli 1, SALAMON F. 2, Mihál 1, Bright, SZALAI G. 2, Klebovicz. Csere: Nagy Kálmán (kapus), Biros, Sári, Ádám E., Moldisz 1, Tomozi, Berényi. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 5/1

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Nagy dolognak tartom, hogy két vidéki pólófellegvár a felsőházban szerepel. Intenzív támadójátékkal gyorsan eldöntöttük a mérkőzést. Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert végig fegyelmezetten küzdöttek.

Tóth Kálmán: – Az első negyedben dekoncentráltan játszottunk, támadásban rendre rossz döntéseket hoztunk, és ezeket kihasználta jó formában lévő ellenfelünk. Nem ilyen mérkőzésre számítottam, gyorsan kinyílt az olló, és a folytatásban sem volt esélyünk a felzárkózásra.

SEMMELWEIS OSC–SZOLNOKI DÓZSA 11–15 (2–4, 2–3, 5–4, 2–4)

Nyéki uszoda, 200 néző. Vezette: Csanádi Zs., Kovács S.

OSC: Farkas D. – Sziládi, SEDLMAYER 2, MÉSZÁROS CS. 2, GÁL D. 6, Varga B., Tóth K. Csere: Szilágyi Á. (k), Tátrai T., Simon S. 1, Klár, Hessels B., Hessels S., Török B. Edző: Tóth László

SZOLNOK: JÓZSA – Szabó II Bence 1, Krasznai 1, Kovács G., BEDŐ 2, Vámosi, Kakstedter. Csere: Zerinváry 1, Simon D. 1, SCHMÖLCZ 2, Zeman 1, Teleki 1, CSEH M. 5 Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 15/3, ill. 17/9

Gól – ötméteresből: 2/2 ill. 1/0

Kipontozódott: Hessels B. (15. p.), Tátrai T. (25. p.), ill. Vámosi (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Fizikailag rendkívül nehéz meccset jásztottunk, végig nagy küzdelem volt. Felvettük a versenyt a Szolnokkal, helyenként erőn felül is – a hajrában feljöttünk egy gólra, de aztán a tartályból kifogyott az üzemanyag és végül bedaráltak minket.

Hangay Zoltán: – Figyelemre méltó eredményt ért el az utóbbi időszakban az OSC, ezért nagyon készültünk rájuk. Jó hangulatú meccsen küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk, s nagyon fontos pontokat szereztünk, így megmaradtak a legjobb négy közé jutási reményeink. A négygólos siker nem reális, inkább kettő-három volt a két együttes között.

A FELSŐHÁZ ÁLLÁSA 1. FTC 4 4 – – – 79–29 51 2. Honvéd 3 2 – – 1 51–38 41 3. BVSC 3 1 – – 2 33–33 37 4. Szolnok 4 3 1 – – 50–44 35 5. Vasas 4 2 – – 2 45–50 33 6. Szeged 4 1 – 1 2 42–52 27 7. OSC 4 1 – – 3 48–52 24 8. Eger 4 – – – 4 26–75 17

ALSÓHÁZ

PannErgy-Miskolci VLC–DVSE-Master Good 11–16 (2–4, 1–6, 4–1, 4–5)

G: Molnár G. 3, Várkonyi Á. 2, Bikki-Petró, Kedves, Némethy, Regős, Szabó Bence, Szabó I., ill. Gagulic, Gluhaic 3-3, Macsi P., Pónya, Smitula, Tőzsér 2-2, Macsi M., Mihov

ELTE-BEAC–Metalcom Szentes 8–17 (3–6, 0–2, 2–6, 3–3)

G: Szőke 3, Varga K. 2, Farsang, Goschi, Herczeg, ill. Asanin, Hajdu A., Szatmári 3-3, Kiss Z., Kürti-Szabó 2-2, Horváth Ákos, Papp P., Tóth Gy., Varga M.

Az állás: 1. Debrecen 12 pont, 2. Kaposvár 9, 3. UVSE 9, 4. KSI 6, 5. Szentes 6, 6. Miskolc 3, 7. PVSK 3, 8. ELTE-BEAC 0

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.