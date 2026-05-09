A DVSC tíz góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben

2026.05.09. 17:42
Alicia Toublanc (Fotó: Szabó Miklós)
A női kézilabda NB I 23. fordulójában a DVSC Schaeffler 33–23-ra legyőzte a Vácot, és ezzel megelőzte a Ferencvárost a tabellán, igaz, a Fradi még játszik.

 

Alicia Toublanc nyolc, Hámori Konszuéla és Csernyánszki Liliána öt-öt góllal, Jessica Ryde 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Kajdon Blanka tíz alkalommal talált be.

KÉZILABDA
NŐI NB I
23. forduló
Váci NKSEDVSC Schaeffler 23–33 (9–14)

Később
17.00: Dunaújvárosi Kohász KAFTC-Rail Cargo Hungaria
17.00: NEKAKisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-BudaörsAlba Fehérvár KC
18.00: Vasas SCKozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKAMotherson Mosonmagyaróvári KC

Jegyzőkönyvek később.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr23221857–545+312 45 
2. Debrecen23212771–533+238 42 
3. FTC222011756–546+210 41 
4. Esztergom241626782–634+148 34 
5. Vác231319676–624+52 27 
6. Székesfehérvár221219598–570+28 25 
7. Mosonmagyaróvár228212587–606–19 18 
8. Kisvárda22913569–627–58 18 
9. Budaörs227312590–640–50 17 
10. Szombathely227213613–686–73 16 
11. Vasas226313588–639–51 15 
12. NEKA22616561–694–133 12 
13. Kozármisleny23122526–789–263 
14. Dunaújváros22220472–813–341 

 

 

