A DVSC tíz góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben

A női kézilabda NB I 23. fordulójában a DVSC Schaeffler 33–23-ra legyőzte a Vácot, és ezzel megelőzte a Ferencvárost a tabellán, igaz, a Fradi még játszik.

Alicia Toublanc nyolc, Hámori Konszuéla és Csernyánszki Liliána öt-öt góllal, Jessica Ryde 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Kajdon Blanka tíz alkalommal talált be. KÉZILABDA

NŐI NB I

23. forduló

Váci NKSE–DVSC Schaeffler 23–33 (9–14) Később

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria

17.00: NEKA–Kisvárda Master Good SE

18.00: Moyra-Budaörs–Alba Fehérvár KC

18.00: Vasas SC–Kozármisleny KA

18.00: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC Jegyzőkönyvek később. AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Győr 23 22 1 – 857–545 +312 45 2. Debrecen 23 21 – 2 771–533 +238 42 3. FTC 22 20 1 1 756–546 +210 41 4. Esztergom 24 16 2 6 782–634 +148 34 5. Vác 23 13 1 9 676–624 +52 27 6. Székesfehérvár 22 12 1 9 598–570 +28 25 7. Mosonmagyaróvár 22 8 2 12 587–606 –19 18 8. Kisvárda 22 9 – 13 569–627 –58 18 9. Budaörs 22 7 3 12 590–640 –50 17 10. Szombathely 22 7 2 13 613–686 –73 16 11. Vasas 22 6 3 13 588–639 –51 15 12. NEKA 22 6 – 16 561–694 –133 12 13. Kozármisleny 23 1 – 22 526–789 –263 2 14. Dunaújváros 22 – 2 20 472–813 –341 2