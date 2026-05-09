A DVSC tíz góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben
A női kézilabda NB I 23. fordulójában a DVSC Schaeffler 33–23-ra legyőzte a Vácot, és ezzel megelőzte a Ferencvárost a tabellán, igaz, a Fradi még játszik.
Alicia Toublanc nyolc, Hámori Konszuéla és Csernyánszki Liliána öt-öt góllal, Jessica Ryde 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Kajdon Blanka tíz alkalommal talált be.
KÉZILABDA
NŐI NB I
23. forduló
Váci NKSE–DVSC Schaeffler 23–33 (9–14)
Később
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria
17.00: NEKA–Kisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-Budaörs–Alba Fehérvár KC
18.00: Vasas SC–Kozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Jegyzőkönyvek később.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|23
|22
|1
|–
|857–545
|+312
|45
|2. Debrecen
|23
|21
|–
|2
|771–533
|+238
|42
|3. FTC
|22
|20
|1
|1
|756–546
|+210
|41
|4. Esztergom
|24
|16
|2
|6
|782–634
|+148
|34
|5. Vác
|23
|13
|1
|9
|676–624
|+52
|27
|6. Székesfehérvár
|22
|12
|1
|9
|598–570
|+28
|25
|7. Mosonmagyaróvár
|22
|8
|2
|12
|587–606
|–19
|18
|8. Kisvárda
|22
|9
|–
|13
|569–627
|–58
|18
|9. Budaörs
|22
|7
|3
|12
|590–640
|–50
|17
|10. Szombathely
|22
|7
|2
|13
|613–686
|–73
|16
|11. Vasas
|22
|6
|3
|13
|588–639
|–51
|15
|12. NEKA
|22
|6
|–
|16
|561–694
|–133
|12
|13. Kozármisleny
|23
|1
|–
|22
|526–789
|–263
|2
|14. Dunaújváros
|22
|–
|2
|20
|472–813
|–341
|2
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik