Hetvenedszer lesz Debrecen vendége a bokszvilág

Március 17. és 21. között az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban, a jól bevált, patinás helyszínen húz kesztyűt a bokszvilág színe-java, a Magyar Ökölvívók Szövetsége várakozásai szerint nagyjából tizenöt országból – derült ki Debrecen város és a MÖSZ közös debreceni sajtótájékoztatóján.

Barcsa Lajos alpolgármester hitet tett a sportrendezvények mellett, mint mondta, a Bocskai már hozzánőtt a cívisvároshoz, amely 1957 óta minden esztendőben helyt ad az egyre rangosabb nemzetközi versenynek.

Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke kesztyűben is többször megmérette magát a debreceni ringben, egy kivétellel mindig aranyérmesként is távozott, sportvezetői minőségében pedig 2024. novemberi elnökké választása óta másodszor lesz jelen. Felidézte, hogy már tavaly is márciusban rendezték meg a korábbi években rendre február elejére kerülő tornát, amely így már megfelelő helyre került a még mindig frissnek számító világszervezet, a World Boxing, pontosabban annak kontinentális szekciója, a European Boxing versenynaptárában.

Dion András, a Szerencsjáték Zrt. marketing-főosztályvezetője kiemelte, hogy tavaly a röplabda mellett az ökölvívás került be a kiemelten támogatott sportágak közé, amit az is magyaráz, hogy a sportfogadások az SzRT legsikeresebb területének számítanak.

A bunyósokat a DVSC Boxing két kiválósága, Komjáthi Nóra és a népes bokszcsalád, a Bernáthok tagjai közül László képviselte. Csak megerősíthették azt, amit amúgy is mindenki sejt: duplán hazai ringben egészen már bokszolni, mint idegenben, hiszen a reggeli mérlegelésre otthonról indulni, a rokonokat, barátokat a lelátón tudni csak fokozza a sportteljesítményt.

Szóba került még egy legalább ennyire fontos esemény, a háromszoros olimpiai bajnok legenda, Papp László közelgő 100. születésnapja is, amelyet négy nappal a Bocskai döntői után, március 25-én ünnepel a MÖSZ a budapesti Koltai Jenő Sportközpontban. Kovács István tájékoztatójából kiderült, hogy a szövetség legalább akkora durranásra készül, mint tavaly nyáron a MÖSZ centenáriumán, amikor száz pár bokszolt a Hősök terén: Papp László-emlékkiállítással, emlékéremmel, postai emlékívvel, koszorúzásokkal, a magyar Boxing Hall of Fame megalapításával, divatbemutatóval, WBO-nehézsúlyú profi címmérkőzéssel – és díszvendégként a jelen legnagyobb ökölvívójával, az ukrán Olekszandr Uszikkal.