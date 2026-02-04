Garda Krisztina: Végig mi diktáltuk a tempót, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a döntőben!

„Kézben tartottuk a találkozót, végig mi diktáltuk a tempót, amikor hosszú percekig fel-le kellett úszkálni, akkor is látszott, hogy jó erőben van a csapat, gyorsak vagyunk, még ha nem is minden helyzetünk alakult úgy, hogy góllal fejeződjön be – fogalmazott a Dunaújváros alapembere, Garda Krisztina lapunknak a mérkőzést követően. Az átlövő két gólt szerzett a találkozón, és ugyan a rendes játékidőben kimaradt egy büntetője, az ötméterespárbajban fontos pillanatban talált be. – De nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült nyernünk, mindegy is, hogy ötméteresekkel vagy rendes játékidőben. A görögök is nagyon akarták a sikert, kiváló csapatuk van, nem véletlenül nyerték meg a világbajnokságot tavaly nyáron, remek játékosaik vannak. Egy-két kapott gólnál mi is hibáztunk, de ez minden meccsen benne van a pakliban, ám alapvetően mi irányítottunk, a kapusaink pedig döntő faktornak bizonyultak, Neszmély Bogi a rendes játékidőben, Golopencza Szonja pedig a szétlövésben védte az ötmétereseket. Bátrabban támadtunk és lőttünk, a Hollandia elleni mérkőzéshez képest mindenképpen, a görögökkel szemben egy-egy szituációban esetleg még egy passz belefért volna, és akkor még nagyobb helyzetbe kerül valamelyik csapattársunk, így még könnyebben szereztünk volna gólt. Jó meccset játszottunk, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a döntőben!”

Tíz év után először játszik a magyar női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki döntőt, amelynek elérése csapatmunka volt, a vegyes zónában így is a kapusok kapták a legtöbb dicséretet a csapattársaktól. Neszmély Boglárka és Golopencza Szonja több sajtómunkatársnak is egyszerre nyilatkozott. „Nagyon szerettünk volna visszavágni az utóbbi döntőkben a görögöktől elszenvedett vereségekért, szerintem ez motiválta az egész csapatot – kezdte az FTC-t erősítő Neszmély. Tavaly Görögország az április világkupadöntő és a júliusi világbajnokság fináléjában is felülmúlta a mieinket. – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert mindenki beletette a magáét, nagyon nehéz mérkőzés volt, de szerencsére Szonja kifogott két ötméterest az utolsó két sorozatban, tehát százszázalékos mérleggel zárt, és ezzel ott vagyunk a döntőben!”

Az UVSE kiválósága, az első felnőtt világversenyén szereplő Golopencza Szonja erre úgy folytatta: „Az amerikaiak elleni szolnoki felkészülési mérkőzésen is az utolsó két sorozatra álltam be az ötméterespárbajban, akkor egyszer sem védtem, és csak az járt a fejemben, hogy itt az idő a javításra, mert itt sokkal nagyobb a tét: a döntőbe jutás az Eb-n. Bogi megoldotta a feladat oroszlánrészét, én meg segítettem a végén két védéssel.”

Az ellenfél az utolsó két percben 8–6-os hátrányról mentette döntetlenre a találkozót. „Ennyire jók a görögök. Amikor egymás ellen játszunk, mindig fej fej mellett haladunk, edzőmeccseken, világeseményeken egyaránt. Az utolsó két percet valahogy fejben megnyerték, felkapaszkodtak, de az ötméterespárbajt általában az a csapat nyeri, amelyik dominált a meccsen” – így Neszmély Boglárka. Golopencza Szonja ráerősített: „Így volt megérdemelt! Ötméterespárbajban sokszor beállítják a cserekapust, de csak az érdekelt, hogy minél több kísérletüket védjük ki, nem érdekelt, hogy én teszem, vagy Bogi. Közösen értük el a sikert, mert együtt készülünk minden mérkőzésre, azzal is foglalkoztunk, hová lövik a görögök az ötmétereseket. Közben szurkoltam, hogy a lányok minél többször találjanak be az ellenfél kapusának.”

A magyar női vízilabda-válogatott kedd este 8–8-as rendes játékidőt követően, a szétlövésben az állást megfordítva legyőzte az addig hibátlan, tavalyi világbajnok Görögországot a funchali Európa-bajnokság elődöntőjében, a csütörtöki fináléban pedig ezen a tornán második alkalommal az Eb-címvédő Hollandiával csap össze. Legutóbbi, 2016-os Eb-finálénk alkalmával szintén a hollandok voltak az ellenfelek, akkor 9–7-re diadalmaskodtunk.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

ELŐDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 8–8 (3–1, 1–2, 2–2, 2–3) – ötméteresekkel 4–3

Funchal, 600 néző. V: Cabanas (spanyol), Rakovics (szerb)

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – KESZTHELYI 2, SZILÁGYI D., Sümegi 1, Aubéli, Faragó K. 1, Vályi V. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), Varró, Dömsödi, Leimeter 1, Rybanska, Garda 2, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

GÖRÖGORSZÁG: SZTAMATOPULU – V. Plevritu, Triha, Patra, Miriokefalitaki 1, E. Plevritu 2, XENAKI 2. Csere: Karica (kapus), Fundotu, Ninu 1, SZIUTI 2, Tornaru, Bicaku, Karajiani. Szövetségi kapitány: Theoharisz Pavlidisz

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 11/3

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/0