Márton Gábor sportigazgató lett a Szentlőrinc SE-nél – hivatalos

Korábban a Nemzeti Sport is beszámolt róla, hogy az elmúlt időszak gyengébb eredményei után a szentlőrinciek vezetősége megköszönte a vezetőedző Visinka Endre munkáját, és hogy információink szerint Márton Gábor érkezhet helyére a kispadra.

Nos, a Márton Gábor sportigazgatóként vállal szerepet a csapatnál.

„Két nappal ezelőtt közös megegyezéssel szerződést bontottunk Visinka Ede vezetőedzővel, mert az elmúlt időszak eredményei alapján klubunk vezetősége úgy érezte, hogy változtatni kell – írja közleményében a klub. – Csapatunk mindenképpen bent akar maradni a másodosztályban, annak érdekében, hogy ez sikerüljön, a folytatásban Márton Gábor segíti a szakmai munkát sportigazgatóként – az eddigi szakmai stábbal. A kiváló pécsi szakember nagy tapasztalattal rendelkezik, évekig dolgozott a legmagasabb osztályban, jól ismeri klubunkat, csapatunkat, nem mellesleg többször is bizonyította, hogy a kemény, rázós feladatokat is meg tudja oldani. Munkájához sok sikert kívánunk, bízunk benne, hogy közös erővel elérjük célunkat!”

Bár Márton Gábor hivatalosan sportigazgatóként érkezik, a vezetőedzői teendőket is ellátja – tudtuk meg a klubtól.

Az edző korábban a Pécs, a Kaposvár, a Siófok, a Zalaegerszeg, a Fehérvár FC, az MTK és a Kozármisleny csapatát irányította.