A Szentes fővárosi győzelmével kezdődött a férfi vízilabda ob I szombati játéknapja

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

KSI SE–METALCOM-SZENTES 10–12 (2–1, 2–3, 2–4, 4–4)

Komjádi uszoda, 50 néző. V: Kovács Cs. T., Varga M.

KSI: FEJES – Kósi-Kelly, Fiedler 2, PETŐ Á. 1, Rácz R., Irmes M. 1, Kovács M. Csere: Dámosy (kapus), Skoflek 1, Czirok, Rónay 1, Rabb 2, TURÁN 2, Rácz D. Edző: Horváth János

SZENTES: GRIESZBACHER – HAJDU A. 4, Szatmári K., Horváth Ákos 1, BOZÓ 2, TÓTH GY. 3, Aszanin 2. Csere: Kürti-Szabó, Takács J., Pellei F., Makán, Papp P., Kiss-Papp. Edző: Somogyi Balázs

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/6

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1

Kipontozódott: Horváth Ákos (29. p.), Aszanin (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth János: – Annak ellenére, hogy felzárkóztunk, megérdemelt a Szentes sikere, erősebb csapat, mint a miénk. Nagy dolognak tartom, hogy szorossá tettük a találkozót, nem adtuk fel egy pillanatig sem – bár nem tudtuk teljesen megcsillogtatni az erényeinket, örülök, hogy jó meccset játszottunk a Szentessel.

Somogyi Balázs: – Nem volt véletlen a KSI múlt heti győzelme, ellenünk is agresszívan, jól játszottak. Viszont nagyon elégedett vagyok a csapatommal, sokkal nyugodtabb volt a vízben, mint én a parton, ez a higgadtság óriási erényünk volt. Hetek óta erről beszélünk, ezúttal végre viszontláttam.

