A Szentes fővárosi győzelmével kezdődött a férfi vízilabda ob I szombati játéknapja

2026.02.21. 13:59
Fotó: Balogh László
férfi vízilabda ob I KSI Szentes
A Szentes 12–10-re nyert a KSI SE vendégeként a férfi vízilabda ob I szombati játéknapjának nyitányán.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
KSI SE–METALCOM-SZENTES 10–12 (2–1, 2–3, 2–4, 4–4)
Komjádi uszoda, 50 néző. V: Kovács Cs. T., Varga M.
KSI: FEJES – Kósi-Kelly, Fiedler 2, PETŐ Á. 1, Rácz R., Irmes M. 1, Kovács M. Csere: Dámosy (kapus), Skoflek 1, Czirok, Rónay 1, Rabb 2, TURÁN 2, Rácz D. Edző: Horváth János
SZENTES: GRIESZBACHER – HAJDU A. 4, Szatmári K., Horváth Ákos 1, BOZÓ 2, TÓTH GY. 3, Aszanin 2. Csere: Kürti-Szabó, Takács J., Pellei F., Makán, Papp P., Kiss-Papp. Edző: Somogyi Balázs
Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/6
Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1
Kipontozódott: Horváth Ákos (29. p.), Aszanin (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth János: – Annak ellenére, hogy felzárkóztunk, megérdemelt a Szentes sikere, erősebb csapat, mint a miénk. Nagy dolognak tartom, hogy szorossá tettük a találkozót, nem adtuk fel egy pillanatig sem – bár nem tudtuk teljesen megcsillogtatni az erényeinket, örülök, hogy jó meccset játszottunk a Szentessel.
Somogyi Balázs: – Nem volt véletlen a KSI múlt heti győzelme, ellenünk is agresszívan, jól játszottak. Viszont nagyon elégedett vagyok a csapatommal, sokkal nyugodtabb volt a vízben, mint én a parton, ez a higgadtság óriási erényünk volt. Hetek óta erről beszélünk, ezúttal végre viszontláttam.

Később
17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket 
17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC 
17.00: Szegedi VE–UVSE 
18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo 
19.00: Semmelweis OSC–One Eger

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L–K

Gk 

  1. FTC

11

11

246–84

+162

33 

  2. Honvéd

11

9

1

1

156–128

+28

29 

  3. BVSC

11

9

1

1

184–120

+64

28 

  4. Vasas

11

9

2

163–124

+39

27 

  5. Szolnok

11

7

1

1

2

157–125

+32

24 

  6. Szeged

11

5

1

5

144–159

–15

17 

  7. OSC

11

5

6

127–142

–15

15 

  8. Eger

11

4

1

6

139–159

–20

14 

  9. Debrecen

11

4

1

6

130–152

–22

13 

10. Szentes

12

4

8

135–178

–43

12 

11. UVSE

11

4

7

138–166

–28

12 

12. Kaposvár

11

1

1

9

148–187

–39

13. KSI

12

1

11

109–199

–90

14. Miskolc

11

1

10

120–173

–53

 

 

