A Szentes fővárosi győzelmével kezdődött a férfi vízilabda ob I szombati játéknapja
FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
KSI SE–METALCOM-SZENTES 10–12 (2–1, 2–3, 2–4, 4–4)
Komjádi uszoda, 50 néző. V: Kovács Cs. T., Varga M.
KSI: FEJES – Kósi-Kelly, Fiedler 2, PETŐ Á. 1, Rácz R., Irmes M. 1, Kovács M. Csere: Dámosy (kapus), Skoflek 1, Czirok, Rónay 1, Rabb 2, TURÁN 2, Rácz D. Edző: Horváth János
SZENTES: GRIESZBACHER – HAJDU A. 4, Szatmári K., Horváth Ákos 1, BOZÓ 2, TÓTH GY. 3, Aszanin 2. Csere: Kürti-Szabó, Takács J., Pellei F., Makán, Papp P., Kiss-Papp. Edző: Somogyi Balázs
Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/6
Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1
Kipontozódott: Horváth Ákos (29. p.), Aszanin (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth János: – Annak ellenére, hogy felzárkóztunk, megérdemelt a Szentes sikere, erősebb csapat, mint a miénk. Nagy dolognak tartom, hogy szorossá tettük a találkozót, nem adtuk fel egy pillanatig sem – bár nem tudtuk teljesen megcsillogtatni az erényeinket, örülök, hogy jó meccset játszottunk a Szentessel.
Somogyi Balázs: – Nem volt véletlen a KSI múlt heti győzelme, ellenünk is agresszívan, jól játszottak. Viszont nagyon elégedett vagyok a csapatommal, sokkal nyugodtabb volt a vízben, mint én a parton, ez a higgadtság óriási erényünk volt. Hetek óta erről beszélünk, ezúttal végre viszontláttam.
Később
17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket
17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC
17.00: Szegedi VE–UVSE
18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: Semmelweis OSC–One Eger
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. FTC
11
11
–
–
–
246–84
+162
33
|2. Honvéd
11
9
1
–
1
156–128
+28
29
|3. BVSC
11
9
–
1
1
184–120
+64
28
|4. Vasas
11
9
–
–
2
163–124
+39
27
|5. Szolnok
11
7
1
1
2
157–125
+32
24
|6. Szeged
11
5
1
–
5
144–159
–15
17
|7. OSC
11
5
–
–
6
127–142
–15
15
|8. Eger
11
4
1
–
6
139–159
–20
14
|9. Debrecen
11
4
–
1
6
130–152
–22
13
|10. Szentes
12
4
–
–
8
135–178
–43
12
|11. UVSE
11
4
–
–
7
138–166
–28
12
|12. Kaposvár
11
1
–
1
9
148–187
–39
4
|13. KSI
12
1
–
–
11
109–199
–90
3
|14. Miskolc
11
1
–
–
10
120–173
–53
3