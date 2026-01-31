Nemzeti Sportrádió

Zalánki Gergő: Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 08:16
null
Zalánki Gergő (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Zalánki Gergő férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda
Zalánki Gergő a közösségi médiában hosszú nyilvános posztban foglalta össze az elmúlt két és fél évét. Mint köztudott, a világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázó az olimpia utáni nyarat pihenéssel töltötte, előre egyeztetetten nem vett részt a tavalyi szingapúri világbajnokságon, ám a januári Európa-bajnoksághoz közeledve jelezte: készen áll a visszatérésre. Ennek ellenére nem volt tagja a Belgrádban ezüstérmet szerző válogatottnak.

„Az utóbbi időben sok kérdést kaptam azzal kapcsolatban, mi történt, miért nem vagyok a magyar válogatott tagja. Mivel a helyzet számomra sem volt egyértelmű, nem szerettem volna beszélni róla. Hosszas mérlegelés után azért döntöttem úgy, hogy most megszólalok, mert fontosnak tartom, hogy elmondhassam az én nézőpontomat” – kezdődik a poszt, amelyben Zalánki Gergő emlékeztetett arra, hogy a szövetség támogatta abban, hogy a 2024-es olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családjával töltsön.

„A 2024-es év számomra rendkívüli pszichés terheléssel járt: klubom, a Pro Recco csődbe ment, és teljes bizonytalanságban készültem az olimpiára. Ebben a helyzetben a korábban egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitásom megőrzését segítette elő – fogalmazott Zalánki, aki szerint pihenője hosszú távon a válogatott érdekeit is szolgálta. Csakhogy: – A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is.”

Zalánki a folytatásban arról írt, hogy többször próbált választ kapni arra, mi a konkrét oka a kialakult helyzetnek, és mit tehet azért, hogy ez megoldódjon.

„Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedtek erre az időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessek vissza. Mindez azért is érthetetlen számomra, mert a sportágban a múltban és jelenleg is több játékos él(t) hasonló lehetőséggel, és ez soha nem jelentett problémát. Ez a kettős mérce bizonytalanságot kelt bennem, és megkérdőjelezi mindazt, amiért hosszú éveken át dolgoztam. Amit hiányolok, az a tiszta és őszinte kommunikáció. Nem támadni szeretnék, hanem megértetni: a mentális egészség nem kiváltság, hanem alapfeltétel. Hiszem, hogy a magyar vízilabda akkor lehet igazán erős, ha ebben nincs különbség játékos és játékos között.”

A TELJES POSZT:

Kapcsolódó tartalom

Zalánki Gergő: Mentálisan és fizikailag is újra felépítettem magam

A Görög Kupát az Olympiakosszal megnyerő kiválóság kedden este már a BL-ben játszik fontos meccset.

Vízilabda: Zalánki Gergő készen áll arra, hogy visszatérjen a válogatottba

A 30 éves játékos most beszélt először féléves kényszerpihenőjéről.

 

 

Zalánki Gergő férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda
Legfrissebb hírek

Varga Zsolt: A helyén kell kezelnünk az elvárásokat

Vízilabda
2026.01.27. 06:36

Manhercz Krisztián: Látható a fejlődésünk, de csalódottság van bennünk

Vízilabda
2026.01.26. 16:16

A második félidő döntött, Szerbia nyerte meg a férfi vízilabda Európa-bajnokságot

Vízilabda
2026.01.25. 21:39

Vogel Soma: A magyar–szerb párharc keményebb, mint az el Clásico

Vízilabda
2026.01.25. 09:58

Varga Dénes: A mozgásos játékban felülkerekedhetünk a szerb válogatotton

Vízilabda
2026.01.25. 07:19

Közleményt adott ki a vízilabda-szövetség, miután nem tiltották el a szerb játékost

Vízilabda
2026.01.24. 17:20

„Tátrai Dávid egyszer csak annyit kérdezett: »Érzitek, ahogy fáradnak?!«”

Vízilabda
2026.01.24. 13:06

Vogel Soma: Remekül alkalmazkodtunk ahhoz, hogy ezen az egy meccsen múlik a sorsunk a világversenyen

Vízilabda
2026.01.22. 09:30
Ezek is érdekelhetik