Nyéki Balázs: Össze kell szednünk magunkat!

Igazi vízilabdaünnepet tartottak szerdán a Komjádi uszodában, a sportág jelenlegi két talán legjobb klubja, a Ferencváros és a Pro Recco mintegy 2000 fanatikus szurkoló előtt mérkőzött meg egymással a Bajnokok Ligája második csoportkörének első fordulójában. Az olaszok revansot vettek az októberi, az európai Szuperkupáért rendezett csatában elszenvedett 15–14-es vereségért, az első negyedet 5–0-ra elvitték, s előnyüket gondosan megőrizve 13–9-es sikert értek el.

A Fradi vezetőedzője, Nyéki Balázs közvetlenül a mérkőzés után azt mondta: „Egy pozitívum van: a szurkolók a meccs elejétől a végéig buzdítottak minket. A játékunkból most nehéz bármit kiemelni, az, hogy voltak jó perceink, kevés a Ferencvárostól, ilyen szintű játékosállománytól. A Recco összességében sokkal jobb volt, nekünk szerényen folytatnunk kell a munkát, visszaállni a sorba, és kiharcolnunk a máltai négyes döntőbe jutást.”

A kérdés adva van: mi az, ami miatt ennyire az olaszok felé billenhetett a mérleg nyelve?

„Nem az ő játékuk volt a sokkoló, hanem inkább az, amit mi nyújtottunk. Tudjuk, kitűnő csapat, de ránk ugyanez elmondható. Nagyon mély szintre csúszott a játékunk minden tekintetben: védekezésben és támadásban egyaránt, az emberelőnyeink érzésre tragikusan működtek, sőt, azt kell mondanom, fegyelmezetlenek is voltunk, mert nem vártuk meg azokat a kulcspillanatokat, amelyekkel megfoghattuk volna a Reccót. Ezúttal nem voltunk egy súlycsoportban, és ez az én felelősségem. Meg kell oldani a helyzetet, fel kell állni, és elkezdeni nyeregetni a meccseket: megverni a Hannovert, majd a Mladostot Zágrábban, pokolian nehéz lesz az is. Mondanom sem kell, ezzel a játékkal erre nem lesz esélyünk, de hát nem is így fogunk játszani, ebben bízom. Össze kell szednünk magunkat, össze fogjuk szedni magunkat!” – értékelt az M4 Sportnak Nyéki.

Érthető okokból az FTC olimpiai bronzérmes, kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok játékosa, Vámos Márton is csalódottan beszélt a találkozó után: „A Recco mindenben jobb volt, mi pedig puhán játszottunk. Az elejétől kezdve elkerülhető gólokat kaptunk – ugyanakkor nem lőttünk –, ami megbosszulta magát. Nulla ötről nem tudtunk visszakapaszkodni, néhány jól sikerült percünk akadt csupán, amikor működött a védekezésünk, s aztán gólt tudtunk lőni, de összességében nem a mi napunk volt. A dekoncentráltság jellemzett minket, nyilván bármelyik meccset vissza lehet hozni, ám ezúttal nem voltunk olyan állapotban, hogy ez sikerüljön. Innentől kezdve minden meccsünket meg kell nyernünk, nem lesz egyszerű, de ez a célunk.”

