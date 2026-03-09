Férfi vízilabda: Kovács Róbert lett a Vasas új vezetőedzője

A csapat legutóbbi három mérkőzésén már egy átmeneti felállás működött Nikics és Kovács között a vezetőedzői poszton, ám a szakosztály vezetése végül úgy döntött, hogy a jövőben Kovács lesz a vezetőedző. Munkáját Braniszlav Mitrovics segíti, aki egy személyben látja el a másod- és a kapusedzői feladatokat is.

A klub hivatalos honlapja szerint Kovács Róbert vezetőedzői szerződése a Los Angeles-i olimpia végéig szól.

Nikics négy és fél év után távozik a vezetőedzői posztról, de a klub közleménye szerint „a kispadon már nem fogjuk látni a mostani idényben, még nem jött el a búcsú ideje.”