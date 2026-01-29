Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: a Pécs és a BEAC is vállalja az élvonalbeli rájátszást

2026.01.29. 15:35
A BEAC is vállalta az indulást az alsóházi rájátszásban (Fotó: Facebook/BEAC vízilabda)
BEAC vízilabda vízilabda ob I alsóházi rájátszás Pécs vízilabda
A másodosztály alapszakaszának első két helyezettje, a Pécs és a BEAC is vállalja a férfi vízilabda ob I alsóházi rájátszásában való szereplést.

A férfi másodosztályú vízilabda-bajnokság alapszakaszának első két helyezettje, a Pécs és BEAC is ott lesz az ob I alsóházi rájátszásában. A fővárosi klub legutóbb az 1999–2000-es idényben szerepelt a legjobbak között, míg a pécsi együttes tavaly nyáron 20 év után esett ki.

Az élvonal lebonyolítása a mostani idényre megváltozott: az alapszakasz 9–14. helyezett csapatai az ob I/B első két csapatával egészülnek ki, és kezdenek gyakorlatilag új szezont, amelynek végén az első négy megőrizi élvonalbeli tagságát (illetve a Pécs vagy a BEAC sikere esetén: feljut oda – a szerk.), a többiek viszont búcsúznak, ezzel csökkentve az első osztály létszámát.

A résztvevő csapatok körmérkőzéses rendszerben döntik el egymás között a helyezéseket, azaz minden gárdára tizennégy találkozó vár a folytatásban.

 

