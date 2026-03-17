Nemzeti Sportrádió

Optimistán várja a magyar női kosárlabda-válogatott az utolsó csatát a vb-selejtezőtornán

FAZEKAS ZOLTÁN
• Isztambul
2026.03.17. 06:53
Kedden Varga Alízra (18) és társaira kemény mérkőzés vár (Fotó: Girgász Péter/MKOSZ)
Címkék
női kosárlabda-világbajnoki selejtező női kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott
Remek hangulatban készül utolsó, a házigazda elleni csoportmeccsére a továbbjutás közelébe kerülő magyar válogatott a törökországi világbajnoki selejtezőben.

Nyoma sem volt a vasárnap esti csalódottságnak a magyar válogatott játékosain a hétfői tréningen, sőt, meg merjük kockáztatni, itt tartózkodásuk óta a legjobb hangulatú edzésen vettek részt Juhász Dorkáék. A világbajnoki selejtező törökországi csoportjában szereplő együttesünk vasárnap szenzációs, túlórába torkolló összecsapáson legyőzte Argentínát, megszerezve második sikerét a helyiek és a nemzetközi szövetség (FIBA) munkatársai által csak halálcsoportnak nevezett hatosban, s karnyújtásnyira került a kvalifikációtól.

Ám ott is maradt, mert bár a papírforma kanadai győzelmet ígért, az addig nyeretlen japánok legyőzték őket, így a magyar válogatott még nem jutott ki Berlinbe – reményeink szerint a hangsúly a mégen van… A pihenőnapot megelőző estén a csalódást keltő kanadaiak eddig szokatlan módon csendben étkeztek, az exgyőri Bridget Carleton és társai, akik addig elég nyeglén, nagyképűen és rendkívül harsányan ettek, és „uralták” a csapatok által közösen használt (kivéve a földszinten különcködő hazaiakat) ebédlőt, talán felfogták végre, veszélyben a továbbjutásuk (ha kikapnak az ausztráloktól és közben Japán legyőzi Argentínát, valamint mi a törököket).

MINIINTERJÚ

Eksztázisban volt a csapat

Dombai Réka

– Szenzációsan játszott az argentinok ellen, a nemzetközi szövetség statisztikája szerint ez volt a legjobb és a legponterősebb teljesítménye, 19 pont, öt tripla a felnőttválogatottban – mi erről a véleménye?     
– Hatalmas öröm, hogy győztünk, s újabb lépést tettünk a világbajnoki részvétel felé – mondta Dombai Réka, a magyar válogatott hátvédje. – Tényleg először jutottam tíz pont fölé – boldog vagyok, hogy megkaptam a bizalmat, és tudtam élni vele, de még fontosabb, hogy nyertünk. Még most sem fogtam fel, hogy győztünk, hihetetlen, érzelemdús csata volt hullámvölgyekkel, túlórával.

 

– Húsz másodperccel a rendes játékidő vége előtt kétpontos hátrányba kerültünk, de támadhattunk. Izgult?     
– Nemigen, úgy érzem, fejben most erősek vagyunk, megvolt bennünk az akarat és a szív, ilyenkor már nem jut eszünkbe, hogy az elmúlt években sok ilyen helyzetben kikaptunk. Most Takács-Kiss Virág dobta az egyenlítést jelentő kosarat, de úgy éreztem, mindenki eksztázisban volt, ha bárki más próbálkozik, sikerrel jár.

 

– A kvalifikáció – reméljük, csak egyelőre – nincs meg, Kanada meglepetésre kikapott Japántól. Kedden az utolsó találkozón Törökország lesz az ellenfél, s csak néhány órával a feldobás előtt derül ki, lesz-e még tétje. Erre hogyan lehet lelkileg felkészülni?    
– Nehéz szituáció, mégis azt hiszem, az a jobb forgatókönyv, ha a saját kezünkben van a sorsunk, márpedig a legrosszabb verzióban is így lesz. Ha úgy alakul, hogy nyernünk kell a kvalifikációért, akkor nyerünk.

Ami a tréningünket illeti, az első szakasz elsősorban a törökök figuráinak védése, és az ellenük célravezető támadások gyakorlásával telt, tényleg nagyszerű légkörben. A magyar játékosok hite nem ingott meg, nem is volt rá ok, hiszen két meccset megnyertek, hatalmasat harcoltak és továbbra is versenyben vannak a világbajnoki részvéte­lért, s mivel legutóbb 1998-ban vettünk részt a tornán, ez azért tud bénítólag is hatni az elmére… Aho Nina, a DVTK hátvédje könnyített edzést végzett a fájós térde miatt, de mérget vehetünk arra, kedden ott lesz a parketten. Az argentinok elleni győztes csata egyik hőse, Dombai Réka a tréning végén továbbra is ragyogó dobóformát mutatott, ahogy Török Ágnes és Varga Alíz, a Pécs két magasbedobója, ami nyilván örömteli.

A szituáció nem könnyű, fáradtak a lányok, fáradtak az izmok és fájnak a meccseken kapott medvepuszik, de senki sem panaszkodik, továbbra is elszánt az együttes, amely bízik benne, így vagy úgy, de meglesz a továbbjutás, és megszakad végre a 28 éves átok…

Variációk a kvalifikációra
Az utolsó játéknapra is maradt izgalom Isztambulban (mondjuk, ettől szívesen eltekintettünk volna, ha Kanada nem borítja megint a papírformát vasárnap…), így érdemes tisztázni, mi is kell ahhoz, hogy 28 év után ismét ott legyen válogatottunk a vb-n. Alapvetően egyszerű a helyzet: amennyiben Argentína megveri Japánt vagy Kanada Ausztráliát, ott vagyunk Berlinben. Ha egyik meccs sem így végződik, akkor nincs mese, le kell győznünk a házigazda törököket a vb-szerepléshez – ebben némi könnyebbséget jelentene, hogy nekik már mindegy lesz a végeredmény, így is, úgy is kvalifikálják magukat, egy esetet kivéve, ha mindkét feltételünk teljesül, vagyis argentin és kanadai győzelemnél Kennedy Burke és társai játszanak a kijutásért, mi már nem…

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
5. FORDULÓ
12.30: Japán–Argentína
15.30: Ausztrália–Kanada
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. Ausztrália

4

4

320–268

+52

8

2. Kanada

4

2

2

281–231

+50

6

3. Törökország

4

2

2

275–272

+3

6

4. MAGYARORSZÁG

4

2

2

280–292

–12

6

5. Argentína

4

1

3

246–313

–67

5

6. Japán

4

1

3

269–295

–26

5

A csoport első négy helyezettje jut ki a németországi világbajnokságra.
Az állás

 

 

