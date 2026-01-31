Nemzeti Sportrádió

Aus. Open: Szabalenka–Ribakina – női egyes, döntő

2026.01.31. 09:17
(Fotó: Getty Images)
Australian Open tenisz Arina Szabalenka női egyes Jelena Ribakina
Magyar idő szerint szombat délelőtt a világelső fehérorosz Arina Szabalenka és a világranglistán ötödik helyen álló kazah Jelena Ribakina csap össze az Australian Open női egyesének döntőjében. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 5.) 4:6, 6:4, 0:0 – élőben az NSO-n!

 

Ezek is érdekelhetik