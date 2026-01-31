Aus. Open: Szabalenka–Ribakina – női egyes, döntő

Magyar idő szerint szombat délelőtt a világelső fehérorosz Arina Szabalenka és a világranglistán ötödik helyen álló kazah Jelena Ribakina csap össze az Australian Open női egyesének döntőjében. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 5.) 4:6, 6:4, 0:0 – élőben az NSO-n!