Cseh Sándor a románok legyőzése után: Ez jó edzés volt számunkra

Mint beszámoltunk róla, Magyarország a második csoportmérkőzését is megnyerte a női vízilabda Európa-bajnokságon. Románia 28 gólt kapott a mieinktől, akik a meccs után az M4 Sportnak értékeltek.

„Izgatott voltam, mert mégiscsak először szálltam vízbe ezen az Európa-bajnokságon. Az új lebonyolítás miatt van jelentősége a gólkülönbségnek, ezért jó, hogy ilyen sokszor betaláltunk. Tisztában voltunk azzal, hogy papíron gyengébb ellenfelünk volt, de ugyanolyan intenzitással játszottunk, mint a spanyolok ellen. A következő mérkőzéseken hasonló gyorsaságra lesz szükségünk” – fogalmazott az összecsapást követően Tiba Panna, aki nyolc gólpasszt jegyzett.

„Először is további sok sikert kívánok a románoknak! Nem az volt a célunk, hogy földbe döngöljük az ellenfelet, de szeretünk jól vízilabdázni. Talán nem sértek meg senkit, de ez jó edzés volt számunkra. Tisztelettel akartunk játszani, nem akartunk elrontani semmit, amit idáig felépítettünk. Ez a néhány nap egy kisebb edzőtábor nekünk: holnap konditermi edzés, csütörtökön pedig újabb hasonló mérkőzés várható. A legfontosabb az, hogy szombatra felpörögjünk” – ezek már Cseh Sándor szövetségi kapitány szavai.

Nem engedhet ki a magyar csapat (Fotó: MVLSZ)

„A spanyolok ellen nem kellett vízbe szállnom ahhoz, hogy együtt pörögjek Bogival (Neszmély Boglárka – a szerk.), aki hihetetlenül védett azon a meccsen. Valami hasonló volt a célom nekem is ma, konkrétan nulla gólt szerettem volna kapni, de belefér ez a három... Kipróbáltuk a kapu előtt tömörülő védekezést, ami spontán ötlet volt a mestertől. Óriási élmény volt az első mérkőzésem, köszönöm a lányoknak, hogy végig támogattak” – értékelt a kapus, Golopencza Szonja.

„Az volt az elsődleges célunk, hogy mi diktáljuk a tempót. Nem engedhetünk ki, mert kemény meccsek jönnek. Nem tagadom, hogy nehezebb felpörögni ezekre az összecsapásokra, de muszáj tudatosnak maradnunk: ugyanúgy ki kell használnunk a helyzeteket, figyelnünk kell a passzokra, hiszen minden ellenfelet megillet a tisztelet” – fejtette ki gondolatait Faragó Kamilla, aki a magyar csapat legeredményesebb játékosa volt Románia ellen, hatszor is beköszönt.

A magyar válogatott legközelebb csütörtökön ugrik vízbe, Portugália lesz az ellenfél a harmadik fordulóban.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)

Funchal, Olympic Pools Complex. Vezette: Kuníková (szlovák), Schopp (német)

MAGYARORSZÁG: Golopencza – VÁLYI 3, FARAGÓ K. 6, Sümegi N., Aubéli 2, HAJDÚ K. 5, Leimeter 2. Csere: Szilágyi D. 1, Varró 3, Dömsödi 1, Rybanska 2, Garda, Tiba 3. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

ROMÁNIA: Dvorzhetska – Bobeanu, Nagy D., Szeghalmi, Laboncz 1, Melnychuk, SERBANESCU 2. Csere: Oprisa (kapus), Novacean, Pascu, Mihaila, Matei Guiman, Plesca. Szövetségi kapitány: Edward Andrei

Emberelőny-kihasználás: 3/4, ill. 0/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0.