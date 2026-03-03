Vezér nélkül – Bodnár Zalán jegyzete

Kritikus hetek előtt a Real Madrid futballcsapata – ha nem is annyira kritikus hetek előtt persze, mint a Közel-Kelet… A sporton belül maradva, körvonalazódik bizony a királyiak királydrámája. Márciusban akár minden fronton elvérezhet a Madrid. A spanyol bajnokságban persze matematikailag még biztosan nem, de jelentősre nőhet a hátránya, már így is négy ponttal van előtte az FC Barcelona, miután a Getafe a Bernabéu-stadionból elvitte mindhárom pontot hétfő este. A Bajnokok Ligájában pedig a Manchester City következik a nyolcaddöntőben, és nem a Real Madrid a párharc favoritja. Nagyon nem.

Az már világosan látszik, hogy a problémákat nem oldotta meg Xabi Alonso igencsak idő előtt történő menesztése, Álvaro Arbeloa vezetőedzővel sem lett jobb a csapat, sőt! Még mindig nehéz megérteni, miért menesztette a klub a Bayer Leverkusennel csodát tévő, ráadásul erősen Real Madrid-kötődésű edzőt alig néhány hónap után, miközben egyértelmű, strukturális problémák állnak a háttérben. Amit persze súlyosítanak a sérülések, de önmagukban azok nem jelenthetnek magyarázatot a visszafogott teljesítményre.

Amíg korábban időnként az okozott gondot a mindenkori Real Madrid-trénernek, hogy túl sok vezéregyéniség, erős személyiség van a csapatban, most inkább az ellenkezője igaz: sok ügyes, technikás, képzett futballista alkotja a keretet, de nincs igazi kapitány a pályán, akinek oda lehet adni a labdát, ha ég a ház. Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Vinícius Júnior sem ilyen alkat, egyikük személyisége, mentalitása sem hasonlítható Toni Krooséhoz, Luka Modricéhoz, Cristiano Ronaldóéhoz pláne nem. Kiváltképp nagy a baj, ha Mbappé és Bellingham pályára sem tud lépni, mint most a Getafe ellen, arról nem is beszélve, hogy szegény Rodrygo olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy véget ért az idénye és számára oda a világbajnokság is.

Minden szempontból mélyen lévő, sérülésektől sújtott, lelkileg is megroggyant társaságot kellene most felráznia és a Manchester City elleni BL-párharcra feltüzelnie Arbeloának – nem lenne meglepő, ha fiatal edzőként ez a kabát még nagy lenne rá, ez most még talán Zinédine Zidane-nak is kihívás lenne. Vagy az lesz majd Jürgen Kloppnak, ha esetleg beigazolódik a pletyka, amely szerint benne látja a megoldást Florentino Pérez elnök és a klubvezetők.

De ha érkezik is a német, még biztosan nem ebben az idényben, és a Real Madrid nem az a klub, amely megengedheti magának, hogy akár egyetlen idényt is „elengedjen”. Győznie kell a következő meccsen, a következő héten és mindig, ez az identitásának a lényege.

Arbeloa hangsúlyozta: felállnak a padlóról. Mást aligha mondhat.