Férfi vízilabda KK: nyert és továbbjutott a Honvéd

A fővárosiak győzelmi kényszerben ugrottak medencébe a vasárnapi zárónapon, miután az első mérkőzésen a házigazda felett aratott 14 gólos sikerüket követően szombaton ötméteresekkel kikaptak az olasz Posillipótól.

Szivós Márton vezetőedző együttese a PAOK elleni összecsapás második negyedét négy góllal nyerte meg, s végül ez döntötte el a találkozó sorsát. A magyaroktól Nikola Moszkov és Lazar Vicskovics egyaránt öt gólt szerzett.

A Honvéd a következő selejtezőben folytatja majd szereplését a harmadik számú európai kupasorozatban.

Férfi Konferenciakupa

Selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 3. (utolsó) játéknap

EPS-Honvéd–PAOK (görög) 15–8 (4–4, 5–1, 3–2, 3–1)