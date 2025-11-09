Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda KK: nyert és továbbjutott a Honvéd

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.11.09. 11:05
Fotó: honved.hu, archív
férfi vízilabda Konferenciakupa férfi vízilabda Honvéd vízilabda
Az EPS-Honvéd 15–8-ra legyőzte a görög PAOK együttesét a férfi vízilabda Konferenciakupa selejtezőjében, ezzel továbbjutott az utrechti tornáról.

A fővárosiak győzelmi kényszerben ugrottak medencébe a vasárnapi zárónapon, miután az első mérkőzésen a házigazda felett aratott 14 gólos sikerüket követően szombaton ötméteresekkel kikaptak az olasz Posillipótól.

Szivós Márton vezetőedző együttese a PAOK elleni összecsapás második negyedét négy góllal nyerte meg, s végül ez döntötte el a találkozó sorsát. A magyaroktól Nikola Moszkov és Lazar Vicskovics egyaránt öt gólt szerzett.

A Honvéd a következő selejtezőben folytatja majd szereplését a harmadik számú európai kupasorozatban.

Férfi Konferenciakupa
Selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 3. (utolsó) játéknap
EPS-Honvéd–PAOK (görög) 15–8 (4–4, 5–1, 3–2, 3–1)

