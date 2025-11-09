Férfi vízilabda KK: nyert és továbbjutott a Honvéd
Az EPS-Honvéd 15–8-ra legyőzte a görög PAOK együttesét a férfi vízilabda Konferenciakupa selejtezőjében, ezzel továbbjutott az utrechti tornáról.
A fővárosiak győzelmi kényszerben ugrottak medencébe a vasárnapi zárónapon, miután az első mérkőzésen a házigazda felett aratott 14 gólos sikerüket követően szombaton ötméteresekkel kikaptak az olasz Posillipótól.
Szivós Márton vezetőedző együttese a PAOK elleni összecsapás második negyedét négy góllal nyerte meg, s végül ez döntötte el a találkozó sorsát. A magyaroktól Nikola Moszkov és Lazar Vicskovics egyaránt öt gólt szerzett.
A Honvéd a következő selejtezőben folytatja majd szereplését a harmadik számú európai kupasorozatban.
Férfi Konferenciakupa
Selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 3. (utolsó) játéknap
EPS-Honvéd–PAOK (görög) 15–8 (4–4, 5–1, 3–2, 3–1)
