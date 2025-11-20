Szédületes szétlövésben győzte le görög riválisát a BVSC; a Szolnok is nyert a vízilabda Eurokupában

Méltó fogadtatás a Laky uszodában: a medencepartra gondosan leterített zöld szőnyegen sétáltak be a BVSC és a görög Vuliagmeni vízilabdázói a férfi Eurokupa C-csoportjának csütörtök esti rangadójára. Ekler Zsombor még a szárazföldről bemérte a kaput, cimbalomszögből lőtte ki a hosszú sarkot – aztán már csobbantak is a játékosok, jó hangulatban zajlott a bemelegítés.

Az említett mozdulatsort még csak az üvegablakokon kukucskálók láthatták, de a kapunyitás után szépen megteltek a széksorok. Miközben a szülők türelmesen vártak a délutáni úszóedzés után szárítkozó gyermekeikre az aulában, a pólómeccsre érkező növendékek kvízkérdésekre válaszoltak a lelátón. A zuglóiak megadták a módját a találkozónak, amely a továbbjutás szempontjából kimondottan fontos volt: a játéknap előtt szintén hét ponttal álló görögök hazai környezetben vesztett helyzetből harcolták ki, majd nyerték meg a szétlövést.

Benedek Mórék ötösökkel vágtak vissza a görögöknek (Fotó: Török Attila)

Legalább volt miért visszavágnia a BVSC-nek. Gyapjas Viktor védései megadták az alaphangot, a rendezett védelemmel összedolgozva tartást adott a házigazdának, de a létszámfölényes helyzeteket kijátszották a görögök, kontrából és kettős fórból is mattot adtak. A túloldalon Kovács Péternek nem kellett ítélet, akcióból is megtalálta a rést, klasszikus centergóllal kapaszkodtak a zuglóiak. Gyapjas sokadik bravúrja után a csapattársak felpattantak a kispadról, majd egyszerre rázták az öklüket, amikor a következő támadásból Nika Susiasvili egyenlített.

A Gyapjas-show a második negyedben is folytatódott, a BVSC kapusa megúszásból és centerből is hárított ziccert, ám görög kollégája sem tétlenkedett, így aztán jó ideig nem tudtak háromról a négyre jutni a hazaiak. Támadásban a Vuliagmeni játéka is akadozott, alighanem ezért kért időt Vladimir Vujaszinovics, a következő emberelőny ugyanakkor kimaradt, Csapó Miklós viszont beragasztotta a labdát a hálótartó vasak közé. Varga Dániel határozottan instruálta a mezőnyjátékosokat, akik fegyelmezetten „pattogtak” a kapus előtt, két negyed alatt hat gólt engedett riválisának a BVSC.

Aztán alig két perc alatt kettőt, ugyanis a harmadik negyed elején fineszes húzásokkal igyekezett ellépni a Vuliagmeni, mire Csapó akkora gólt vágott, hogy azóta is remeg a keresztléc. Ettől még nem állt jól a fővárosi kék-sárgák szénája, időt is kért Varga Dániel, miközben a helyszíni szpíker arra kérte a szurkolókat, hogy csavarják fel a hangerőt. Amint Jansik Dávid megtörte a jeget, a taps sem maradt el, háromperces gólcsend után folytatta a felzárkózást a BVSC. Ekler Zsombornak nemcsak a zöld szőnyegről ment, hanem ziccerből és átlövésből is, korántsem érezhették magukat páholyban a vendégek.

Olyannyira nem, hogy három és fél perccel a vége előtt utolérte ellenfelét a magyar csapat. Csacsovszky Erik gólja után eksztázisba került, a közönség ütemes szurkolásba kezdett, ám a görögök nem akartak asszisztálni a zuglói diadalmenethez, gyorsan egyenlítettek. A rendes játékidő nem hozott döntést, 13–13 után szétlövés következett – csakúgy, mint a két csapat görögországi összecsapásán. Az első négy párban senki sem hibázott, az ötödikben Nika Susiasvili rontott, de még nem volt vége az őrületnek, mert Gyapjas kivédte Iliasz Angelopulosz ötméteresét. Akadt, aki oda sem mert nézni…

Csak a 11. sorozat döntött – a hazaiak javára, merthogy Csapó gólja után Gyapjas ismét hárított. A szurkolók hosszú percekig daloltak, „Az éjjel soha nem érhet véget” című klasszikus is felcsendült, a BVSC pedig két ponttal közelebb került a továbbjutáshoz. 13–13 – szétlövéssel 10–9

VÉLEMÉNY Csapó Miklós, a BVSC balkezese: – Nem kezdtünk jól, és bár utána magunkra találtunk, később ismét hullámvölgybe kerültünk. A csapat mentális erejét igazolja, hogy kiharcoltuk a szétlövést, nagyon örülök a kimagasló egyéni teljesítményeknek. Elveszítettünk egy pontot, de megmutattuk, mire vagyunk képesek, az ilyen élmények tovább erősítik a csapategységet.

A továbbjutás szempontjából is fontos sikert arattak a zuglói vízilabdázók (Fotó: Török Attila)

Nem hibáztak a szolnokiak

Mindjárt a közepébe vágtak a felek, alig fél perc leforgása alatt három gól született a B-csoport magyar érdekeltségű mérkőzésén. A román Dinamo Bucuresti az első negyed végéig lépéselőnyben volt Szolnokon, aztán a Dózsa rendezte sorait, válasz nélkül lőtt hat gólt – és lezárta a találkozó érdemi részét. Akcióból, emberelőnyből és ötméteresből is betaláltak a szolnokiak, a nagyszünetben már 8–4-re vezettek, és a folytatásban sem lassítottak.

Hangay Zoltán együttese más arcát mutatta, mint a Honvéd otthonában simán elveszített bajnokin, támadásban hatékonyan, védekezésben fegyelmezetten játszott, ezáltal esélyt sem adott vetélytársának. A rutinos Józsa Ottó lehúzta a rolót a kapuban, míg elöl a fiatalok pólóztak vezérként, a 2007-es születésű Cseh Maxim négy, a 2005-ös Simon Donát három gólig jutott. Az utolsó negyedet elvitték a bukarestiek, de a Szolnok így is könnyedén, 16–9-re nyert, így négyből három győzelemnél jár a második számú kupasorozatban.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szolnoki Dózsa–Dinamo Bucuresti (román) 16–9 (3–3, 5–1, 5–1, 3–4)

G: Cseh M. 4, Simon D. 3, Bedő, Schmölcz, Zeman 2-2, Kakstedter, Kovács Gergő, Szabó II Bence, ill. Radu 4, Lutescu, Prioteasa 2-2, Meszhi

CN Barcelona (spanyol)–Trieste (olasz) 19–12 (6–5, 5–3, 4–2, 4–2)

Az állás: 1. Barcelona 9 pont (71–53), 2. Szolnok 9 (58–52), 3. Trieste 6, 4. Dinamo Bucuresti 0

C-CSOPORT

BVSC-Manna ABC–Vuliagmeni (görög) 13–13 (3–3, 3–3, 4–5, 3–2) – szétlövéssel 10–9

G: Ekler Zs. 4, Csapó M. 3, Jansik D., Susiasvili 2-2, Csacsovszky E., Kovács P., ill. Kasztrinakisz, Trulosz 3-3, Angelopulosz, Te Riele, Tottisz 2-2, Szpahic

PVK Buducsnoszt (montenegrói)–Panathinaikosz (görög) 9–14 (1–3, 1–6, 2–2, 5–3)

Az állás: 1. BVSC 9 pont, 2. Vuliagmeni 8, 3. Panathinaikosz 7, 4. Buducsnoszt 0