NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutott két csapatnak 30 meccse volt eddig az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak felé billen: 13 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem. A gólkülönbség 49–29 a győrieknek, tehát ha szombaton betalálnak, a jubileumi, 50. góljukat szerzik ebben a párharcban.

♦ Az ETO 2014-től 11 éven át nyeretlen volt az élvonalban a nyíregyháziakkal szemben (1 iksz, 2 vereség), az idei mindkét találkozójuk azonban egy-egy ötösön belüli fejes góllal 1–0-s győri sikert hozott. Augusztusban a bajnokságban már 9 találatnál járó Nadir Benbuali a 85. percben szerezte a mindent eldöntő találatot.

♦ A Szpari pályaválasztása mellett 15 találkozó után minimális különbséggel a nyíregyháziak állnak jobban: 5 győzelem, 6 döntetlen, 4 vereség. Tavaly júliusban – akkor még nem kapott engedélyt az új Városi Stadion – Mezőkövesden 2–1-re a szabolcsiak győztek, majd a márciusi egygólos meccsen úgy nyert az ETO, hogy a piros-kékektől Beke Péter 0–0-s állásnál mellé rúgott egy tizenegyest.

♦ 2017 és 2024 között 14-szer csaptak össze a másodosztályban, eközben 10-szer az ETO, 4-szer a Szpari diadalmaskodott. A régi nyíregyházi stadionban utoljára 2021 februárjában találkoztak, akkor a Covid miatti zárt kapus meccsen Gresó Mátyás találatával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ A 11., vagyis kieső helyen álló Nyíregyháza a legutóbbi 7 bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, amikor idegenben 3–1-re verte meg a Ferencvárost. Bódog Tamás csapata azóta úgy kapott ki kétszer, hogy közben gólképtelen maradt (0–3 otthon a Debrecen ellen, majd 0–2 Diósgyőrben).

♦ A legutóbbi 5 bajnokijából 4-et megnyert, 1-et pedig elvesztett az ETO, amely 12–3-as, jobb gólkülönbségével az FTC-t és a ZTE-t megelőzve vezeti a formatabellát.

♦ A Szpari 1–3–4-es mérlegével utolsó előtti a hazai táblázaton, egyedül október 4-én a ZTE-t tudta megverni (3–1), akkor még Szabó Istvánnal a kispadon. Az előző 3 mérkőzésén csupán egyszer, a Puskás Akadémiának talált be, ami egy pontot ért.

♦ A győriek házon kívül eggyel több pontot gyűjtöttek, mint hazai pályán (15–14). A vendégmérlegük 4–3–1, egyedül Kisvárdán kaptak ki, idegenben a legtöbb gólt érték el a mezőnyben, 22-t.