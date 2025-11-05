Nemzeti Sportrádió

Megvan, melyik csapatsportban térhetnek vissza elsőként az oroszok

2025.11.05. 18:55
Az oroszok 2020-ban Budapesten az Eb döntőjébe jutást ünneplik – jövőre újra ott lehetnek a kontinenstornán (Fotó: AFP)
Az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz vízilabdacsapatoknak a vizes sportágak nemzetközi szövetsége (WA) engedélyezte, hogy 2026. január 1-től semleges státuszban visszatérjenek a nemzetközi versenyekre.

A World Aquatics az első szervezet, amely lehetővé teszi oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágakban. Az engedély a kontinentális versenysorozatokra is vonatkozik.

Jövőre a többi között férfi és női Európa-bajnokságra kerül sor vízilabdában, valamint mindkét nem számára rendez világkupát is a WA. Az oroszok semlegesként kijuthatnak a 2027-es vizes világbajnokságra is, amelynek Budapest lesz a házigazdája.

A semleges státusz azt jelenti, hogy a játékosok nem viselhetik nemzetük színeit, nem hangozhat el az ország himnusza és nem jelenhet meg a zászlaja.

 

