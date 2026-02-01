Cseh Sándor: Mindenki becsülettel tette a dolgát, segítette a másikat, nekem ez volt a legfontosabb

A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 22–6-os Izrael elleni sikerrel zárta a funchali női Európa-bajnokság középdöntőjét, biztossá téve elődöntőbe jutását a kontinenstornán. Az első negyed kicsit izgalmasan alakult, de aztán a vártaknak megfelelően az ellenfél egyre inkább elfáradt, a magyar védelem egyre inkább összeállt, és eltávolodott a riválistól az idő előrehaladtával.

„Elégedett vagyok az eredménnyel, de sokkal inkább az úttal, amit eddig bejártunk. Örülök, hogy sorozatban a harmadik világversenyünkön bejutottunk az elődöntőbe – értékelt Cseh Sándor szövetségi kapitány, utalva arra, hogy a 2024-es dohai és a 2025-ös szingapúri világbajnokság után a jelenlegi Eb-n is a legjobb négy közé jutott a csapat. – Tisztában voltunk vele, hogy fegyelmezett játékkal biztosan nyerünk, ilyenkor az is fontos, hogy az egymás iránti tisztelet meglegyen, és senkinek ne kelljen kellemetlen érzésekkel készülnie a folytatásra. Nem ilyenkor kell életünk formájában játszanunk, de mindenki becsülettel tette a dolgát, segítette a másikat, és örömmel vízilabdázott, nekem ez volt a legfontosabb.”

A torna eddigi részében kiválóan védő Neszmély Boglárka ezúttal nem kezdett olyan jól, a második negyed elején 5–5-nél Cseh Sándor Golopencza Szonját küldte a kapuba, aki remekül szállt be, három negyeden át csupán egy gólt kapott, miközben 14 lövésből 13-at védett (92.9%). A kapitány azonban leszögezte: „Neszmély Boglárkával is megnyertük volna a találkozót, ugyanakkor ez egy kötelező edzői húzás volt, azért van velünk Szonja, hogy az ilyen helyzetekben beugorjon, és a védekezésünk is sokkal jobban összeállt. A gólok többsége nem Bogin múlott, a blokkok sem nagyon segítették őt, ahogy viszont megjött Szonja, nagyokat védett, és sokkal jobban összezártunk. Az izraeli csapat nem tartozik az elitbe, de van néhány elég jó lövője, az első percekben ők tudtak érvényesülni, el tudták húzni úgy a figurákat, hogy ők fejezhessék be az akciókat. Nem is taktikai, vagy helyezkedési hibákat követtünk el, csak nem használtuk a lábunkat, és ellőtték a blokkok mellett. A második félidőre elfáradtak, mi is sokkal feszesebben védekeztünk.”

Golopencza Szonja úgy fogalmazott, egyfelől nem úgy szeretett volna beszállni, hogy szorosan alakul a mérkőzés, másfelől viszont „szeretem az ilyen megpróbáltatásokat, gyakorlatom is van ebben, utánpótlásban számos meccsen ugrottam be hasonló szituációban második számú kapusként. Ilyen nagy eseményen ez az első alkalom, hogy így alakult, de nagyon élveztem, hogy élni tudtam a lehetőséggel – ezért is vagyok itt, hogy ha kell, beálljak, és segítsem a csapatot. Érezhetően elbizonytalanodtak az izraeliek, ez is volt a célom – egy-két idősebb játékost kivéve fiatal csapatuk van, ismerem őket korábbi utánpótlás-válogatott eseményekről, és tudtam, ha védek egyet, majd kettőt, hármat, bátortalanabbak lesznek. Ez persze nekem és a csapatnak is kellett, egyre inkább felpörögtünk, támadásban is javultunk.”

A négy lövésből három gólt szerző Rybanska Natasa ezen a meccsen főleg bekként, átlövőként szerepelt, és úgy fogalmazott: „A hollandok ellen centerben játszottam, ott alig lehet átlövésgólt lőni, a spanyolok ellen más volt a dolgom, mint ezúttal, viszont ha van rá lehetőségem, bátran elvállalom, e tekintetben igen magabiztos vagyok, ha meglátom a rést, tüzelek. Ott érzem jól magam, ahol kellek. Többször vagyok bekk, azt talán jobban érzem, de szívesen bevállalom a centerezést is. Centerként sokat kell birkózni, de a meccs hevében ez amúgy is elkerülhetetlen. Szonja új lendületet hozott, nem lőtték el az izraeliek úgy a blokkok mellett sem, az első két negyedben még jöttek ránk, de aztán kinyílt az olló.”

Hogy ki lesz az ellenfelünk az elődöntőben, az a 21.15-kor kezdődő Hollandia–Spanyolország mérkőzésen dől el. Pontszerzés esetén a hollandok a csoportelsők, mi pedig az E-csoportban első, világbajnok Görögországgal játszanánk – akkor is, ha Spanyolország négy vagy több góllal legyőzné Hollandiát, mert akkor a spanyolok ugranának az élre az F-csoportban. Ha a spanyolok 1-3 góllal nyernek, akkor viszont a hármas holtverseny a mi javunkra döntene, élen zárnánk, és Olaszországot kapnánk az E-csoportból.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–IZRAEL 22–6 (5–4, 5–1, 7–1, 5–0)

Funchal, 200 néző. Vezette: Rakovics (szerb), Garcia (svájci)

MAGYARORSZÁG: Neszmély – Vályi V. 1, KESZTHELYI R. 4, Sümegi 1, Aubéli 1, Faragó K. 2, Leimeter. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), SZILÁGYI D. 3, Dömsödi 1, RYBANSKA 3, Garda 1, TIBA 3, Hajdú K. 2. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

IZRAEL: Geva – Yaacobi 1, Strugo, Markovsky, SASOVER 1, Levi, Bogachenko 1. Csere: Kakuzin (kapus), Rahoum, Wissmann, Levinshtein 1, TIROSH 2, Borenstein, Katzir. Szövetségi kapitány: Anasztasziosz Szalahasz

Emberelőny-kihasználás: 9/7, ill. 7/3

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. –

Kipontozódott: Sümegi (19. p.), Levinshtein (30. p.).

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Levi (24. p.)