Férfi vízilabda: a szokásosnál bővebb válogatott keretet hirdetett Varga Zsolt

A magyar szövetség cikke szerint december 8-án kezdi felkészülését a magyar válogatott, majd Párizsba utazik, és egy meccset játszik a franciákkal, majd itthon a horvátokkal és az olaszokkal.

Karácsony után azonnal egy rotterdami torna következik a hollandokkal, horvátokkal és törökökkel, majd az újév Trebinjében éri a csapatot, ahol Európa krémjével vívja az Eb előtti utolsó meccseit – a mi hármas csoportunkban a görögök és a franciák szerepelnek, a végén a helyezés függvényében a másik ágról találkozunk az olasz-szerb-spanyol trió valamelyikével.

„A keret a szokásosnál nagyobb, részben azért, mert a felkészülés első hetében a légiósok közül csak Nagy Ádám lesz itt, a többieknek még lesz egy bajnoki fordulójuk, részben azért, mert sok fiatalt szeretnék tesztelni a keretszűkítés előtt. Ne feledjük, két hely automatikusan felszabadult, hiszen a világbajnoki ezüstérmesek közül nem lesz itt Molnár Erik, aki hosszú hónapokat hagyott ki gerincproblémái miatt, és Vámos Márton is azt kérte tőlem, hogy tekintsek el a szerepeltetésétől, harmincnégy évesen inkább regenerálódni szeretne és nem fél évben belül Eb-n szerepleni egy vb után” – mondta Varga Zsolt.

Bár Zalánki Gergő nemrég azt nyilatkozta, hogy kész visszatérni a válogatottba, a keretben egyelőre nem szerepel a neve. A 30 éves játékosról is beszélt a szövetségi kapitány.

„Amellett, hogy figyelnem kell, egy-egy játékos a karakterével miként illeszkedik ebbe a Párizs óta jelentősen átalakult csapatba, jelenleg továbbra is a fiatalabbak szerepeltetésére helyezem a hangsúlyt. Éles helyzetekben szeretném minél többüket kipróbálni több poszton is, ennek szellemében állt össze a jelenlegi keret.”

Az Európa-bajnokságon a magyar válogatott sorrendben Franciaországgal (január 10., 15.15), Montenegróval (január 12., 15.15) és Máltával (január 14., 12.45) játssza a csoportmérkőzéseit, majd az új lebonyolítási rend szerint 16-án, 18-án és 20-án következnek a középdöntős összecsapások, a papírforma szerint a spanyolok, a szerbek és a hollandok ellen.

A férfiválogatott Eb-felkészülési kerete

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Mizsei Márton (Vasas-Plaket), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiacos SFP), Batizi Benedek (BVSC-Manna ABC), Burián Gergely (CN Barceloneta), Csacsovszky Erik (BVSC-Manna ABC), Dala Döme (Vasas-Plaket), Ekler Bendegúz (Endo Plus Service-Honvéd), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Leinweber Olivér (RN Savona), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Mészáros Mátyás (BVSC-Manna ABC), Nagy Ádám (CN Marseille), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Simon Henrik (Endo Plus Service-Honvéd), Szalai Péter (Vasas-Plaket), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vigvári Vince (CN Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom)

Kereten kívüli meghívott: Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Szécsi Marcell (UCLA)