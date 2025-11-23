Kovács Dávid vezérletével kétgólos győzelmet aratott a Budafok a BVSC otthonában

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BUDAFOKI MTE 0–2 (0–2)

Budapest, Szőnyi út, 128 néző. Vezette: Bogár Gergő (Szécsényi István, Szalai Dániel)

BVSC: Petroff – Székely K. (Kelemen P., 70.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á. – Tóth K. (Csernik, a szünetben) – Sarkadi (Bliznyuk, 70.), Palincsár, Dénes A. (Farkas B., 83.) – Pekár L., Bacsa P. (Szilágyi M., 57.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 62.) – Posztobányi, Stumpf (Kazmouz, 72.) – Hajdú R. (Bukta, 72.), Varga B. (Kálnoki-Kis D., 82.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, 82.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Benkő-Bíró (31. – öngól), Rehó (42.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nagyon sajnálom ezt a mérkőzést. Az idény elején voltak ilyen meccseink, mint ma – az első félidőben nem rúgtuk be a ziccereinket, majd a szünet után már nem igazán tudtunk olyan minőségű helyzeteket kialakítani, amikből gólt szerezhettünk volna.

Nikházi Márk: – Nagyon büszke vagyok a srácokra! Amit elterveztünk, azt maximálisan teljesítették és mindenki kihozta magából a maximumot. Legfőképpen a második félidőre vagyok büszke, mert abban biztos voltam, hogy futballozni tudnak a srácok – ahogyan azt az első félidőben tették –, de most mar azt is tudom, hogy küzdeni és szenvedni is tudnak a sikerért.

Veszélyes jelenet a zuglóiak kapujánál (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy héttel a Soroksár elleni bajnoki után ismét a fővárosban lépett pályára a Budafok. Nikházi Márk csapata Zuglóba látogatott, ahol az a BVSC volt ellenfele, amely az előző fordulóban bravúros győzelmet aratott Fehérváron a Videoton ellen.

Egy kicsivel talán a hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, de igazán nagy helyzet nem alakult ki a vendégek kapuja előtt. A 30. percben már nagyon közel jártak a gólhoz a budafokiak, de Posztobányi Patrik lövését Király Ákos kivágta a gólvonalról. Egy perccel később már nem maradt el a gól. Varga Balázs kiugratása után Kovács Dávid betört a tizenhatoson belülre, középre akart passzolni, de a labda Benkő-Bíró Norbert lábáról a jobb alsó sarokba vágódott.

Még fel sem ocsúdtak a hazaiak a gól után, máris újra a vendégek rohamoztak, Hajdú Roland 16 méteres lövése pedig a felső lécen csattant. A 35. percben egyenlíthettek volna a hazaiak, ám Pekár László közeli fejesét bravúrral védte Hársfalvi András. A 42. percben Kovács Dávid egy remek kiugratás után jól passzolt a hosszún érkező Rehó Bálinthoz, aki hat méterről lőtt a kapuba. A félidő végén a vendégek a találkozó végkimenetelét is eldönthették volna, de a hazaiak kapusa, Petroff Zsombor előbb Varga, majd Hajdú lövéseinél is nagyot védett.

Ezzel a góllal szerzett vezetést a Budafok (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)

A második félidő nem sok izgalmat hozott. A vendégek magabiztosan őrizték előnyüket, a hazaiak hiába mentek előre, igazán veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. A 83. percben újabb nagy lehetőséget hibáztak el a vendégek. A csereként beállt Bukta Csaba lefutotta a hazai védelmet, de a tizenhatoson belülre érve elfogyott az ereje és a kapujából kilépő Petroffba lőtte a labdát. Nikházi Márk irányításával a Budafok második meccsén is veretlen maradt, győzelmével pedig az utolsó helyről is elmozdult. A BVSC három veretlen meccs után kapott ki újra, és ismét a kieső helyek közelébe került. 0–2

Fontos három pontot szereztek a budafokiak (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)

