A Honvéd parázs meccsen győzte le a Dunaszerdahelyt

2025.11.14. 20:44
Fotó: DAC
A dunaszerdahelyi Mol Labdarúgó Akadémián felkészülési mérkőzésen a Budapest Honvéd 2–1-re legyőzte a DAC-ot.


Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője nem számíthatott a különböző válogatottakhoz csatlakozó játékosokra (Redzic Damir, Viktor Djukanovics, Ammar Ramadan, Tuboly Máté, Nathan Udvaros, Vasziliosz Kalcasz), valamint a hosszabb ideje sérült Matej Trusára sem. Lehetőséghez jutottak viszont a DAC juniorkorú fiataljai.

A nagy múltú Honvéd kezdte jobban a mérkőzést: többet birtokolta a labdát, és veszélyes támadásokat vezetett Filipe kapujára. A 14. percben a vendégek megszerezték a vezetést. A csapatkapitány Hangya Szilveszter balról érkező beívelését követően Gyurcsó Ádám fejelt a kapuba.

Az első félidő ráadásában Csonka Bonifác könyökkel állította meg Cotne Kapanadzét, a játékvezető pedig habozás nélkül felmutatta a piros lapot a kispestinek. Az emberelőnyt azonnal sikerült gólra váltania a DAC-nak: Alioune Sylla közelről juttatta a gólvonal mögé a labdát.

A megállapodás értelmében a második félidőre kiegészült a Honvéd, így nem kellett emberhátrányban folytatnia a játékot. Az 54. percben újra vezetéshez jutottak a vendégek: Medgyes Zoltán a tizenhatos vonaláról leadott lövéssel megszerezte csapata második gólját.

Egy perccel később Giorgi Gaguának is idő előtt el kellett hagynia a pályát, miután begyűjtötte a második sárgáját. A kiállítottak listája még tovább bővült: a játékvezető Pekár Istvánt is idő előtt leküldte a pályáról egy szabálytalanság miatt.

További gól már nem esett, így a Honvéd győztes főpróbát tartott a Vasas elleni bajnoki rangadó előtt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
DAC–Bp. Honvéd 1–2 (1–1)
Dunaszerdahely, 100 néző.
DAC: Filipe (Bartels, 63.) – Kapanadze (A. Gueye, a szünetben), Blazek, Bationo, A. Méndez (Ansah, a szünetben) – Ouro (Lábo, a szünetben), R. Mateta (Modesto, a szünetben), Herc (Barro, a szünetben) – A. Sylla, Gagua (R. Mateta, 57.), Blasko.
Honvéd: Dúzs (Tujvel, 42.) – Csontos, Csonka (Baki, a szünetben), Szabó A., Hangya (Földi, 77.) – Pauljevics, Sigér Á., Pekár I. – Gyurcsó (Kántor, a szünetben), Pinte (Hetyei, 77.), Medgyes Z..
Góllövők: Sylla 45+2., ill. Gyurcsó 14., Medgyes 54.

 

