Nemzeti Sportrádió

Chris Kavanagh lesz a játékvezető a Ferencváros csütörtöki El-mérkőzésén

H. Á.H. Á.
2026.02.24. 10:30
null
Kavanagh másodszor jön Budapestre fél éven belül (Fotó: Getty Images)
Címkék
FTC bíróküldés Chris Kavanagh Ludogorec Ferencváros
Az UEFA hivatalos honlapján kedd délelőtt bejelentette, hogy az angol Chris Kavanagh lesz a Ferencváros–Ludogorec találkozó játékvezetője.

Kavanagh Michael Oliver és Anthony Taylor mögött a harmadik számú játékvezetőnek számít hazájában, de sokszor volt sérült, így csak 2024 őszén mutatkozhatott be a Bajnokok Ligájában.

Kavanagh két segítője az oldalvonal mellett Dan Cook és Ian Hussin lesz. A negyedik játékvezető Darren England, a videóbíró pedig Stuart Atwell lesz.

A manchesteri születésű bíró vezette nyáron a Community Shieldet, vagyis az angol Szuperkupáért vívott mérkőzést, amelyen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól. 

A Ludogorecnek egy alkalommal vezetett mérkőzést Kavanagh, tavaly augusztus közepén az Európa-liga selejtezőjének első körében, akkor a Skendija vendégeként a bolgárok 2–1-re kikaptak – a visszavágón aztán hosszabbításban kiharcolták a főtáblára jutást. Magyar klubcsapat mérkőzésén még nem dirigált Kavanagh, ellenben a magyar válogatott egy meccsén már igen. 

Tavaly októberben az Örményország ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen ő fújta a sípot – ismerőse is lehet a pályán, hiszen azon a meccsen a Ferencváros csatára, Gruber Zsombor csereként lépett pályára és ő állította be a 2–0-s végeredményt. Ugyan a Ferencváros játékosa, Osváth Attila is pályán volt az örmények ellen, őt a zöld-fehérek nem nevezték az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért vívott párharcra.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

 

FTC bíróküldés Chris Kavanagh Ludogorec Ferencváros
Legfrissebb hírek

Plovdivi vereséggel hangolt a Fradi elleni El-visszavágóra a Ludogorec

Európa-liga
3 órája

Előrehozták a Fradi–Győr női kézirangadót az NB I-ben

Kézilabda
4 órája

Robbie Keane: Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a sűrű program miatt

Labdarúgó NB I
5 órája

Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

Labdarúgó NB I
6 órája

Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

Labdarúgó NB I
17 órája

„A nagy meccseken tudom igazán kihozni magamból a maximumot” – Németh Hunor az MTK–FTC csata előtt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:20

Az FTC nyert Dániában, de rájátszásra kényszerül a negyeddöntőért a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.21. 19:33

Örökrangadó: több mint kilenc éve nem kapott ki a Ferencváros az MTK vendégeként

Labdarúgó NB I
2026.02.21. 11:01
Ezek is érdekelhetik