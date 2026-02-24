Chris Kavanagh lesz a játékvezető a Ferencváros csütörtöki El-mérkőzésén

Kavanagh Michael Oliver és Anthony Taylor mögött a harmadik számú játékvezetőnek számít hazájában, de sokszor volt sérült, így csak 2024 őszén mutatkozhatott be a Bajnokok Ligájában.

Kavanagh két segítője az oldalvonal mellett Dan Cook és Ian Hussin lesz. A negyedik játékvezető Darren England, a videóbíró pedig Stuart Atwell lesz.

A manchesteri születésű bíró vezette nyáron a Community Shieldet, vagyis az angol Szuperkupáért vívott mérkőzést, amelyen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól.

A Ludogorecnek egy alkalommal vezetett mérkőzést Kavanagh, tavaly augusztus közepén az Európa-liga selejtezőjének első körében, akkor a Skendija vendégeként a bolgárok 2–1-re kikaptak – a visszavágón aztán hosszabbításban kiharcolták a főtáblára jutást. Magyar klubcsapat mérkőzésén még nem dirigált Kavanagh, ellenben a magyar válogatott egy meccsén már igen.

Tavaly októberben az Örményország ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen ő fújta a sípot – ismerőse is lehet a pályán, hiszen azon a meccsen a Ferencváros csatára, Gruber Zsombor csereként lépett pályára és ő állította be a 2–0-s végeredményt. Ugyan a Ferencváros játékosa, Osváth Attila is pályán volt az örmények ellen, őt a zöld-fehérek nem nevezték az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért vívott párharcra.

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

18.45: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok