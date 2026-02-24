Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót
A labdarúgó NB I 23. fordulójában a Ferencváros 3–1-re nyert az MTK otthonában. A mérkőzést követően a vendégek kapusa, Varga Ádám és a 19 éves Madarász Ádám értékelt, aki az MTK ellen megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben.
Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón
A zöld-fehérek kétgólos győzelemmel hangoltak a csütörtöki, Ludogorec elleni El-visszavágóra. A 19 éves Madarász Ádám első élvonalbeli gólját szerezte.
MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
23
11
6
6
34–28
+6
39
|4. Paksi FC
23
10
6
7
45–35
+10
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
23
9
7
7
35–29
+6
34
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
23
7
4
12
42–51
–9
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14
Játszik az ETO! – Thury Gábor jegyzete
Labdarúgó NB I
2026.02.22.
