Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

A labdarúgó NB I 23. fordulójában a Ferencváros 3–1-re nyert az MTK otthonában. A mérkőzést követően a vendégek kapusa, Varga Ádám és a 19 éves Madarász Ádám értékelt, aki az MTK ellen megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben.

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.) A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható! AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 23 13 7 3 47–24 +23 46 2. Ferencvárosi TC 23 13 4 6 44–25 +19 43 3. Debreceni VSC 23 11 6 6 34–28 +6 39 4. Paksi FC 23 10 6 7 45–35 +10 36 5. Puskás Akadémia 23 10 5 8 30–28 +2 35 6. Zalaegerszegi TE 23 9 7 7 35–29 +6 34 7. Kisvárda 23 9 5 9 28–36 –8 32 8. Újpest FC 23 8 5 10 32–39 –7 29 9. MTK Budapest 23 7 4 12 42–51 –9 25 10. Nyíregyháza 23 6 7 10 31–39 –8 25 11. Diósgyőri VTK 23 5 8 10 31–38 –7 23 12. Kazincbarcika 23 4 2 17 20–47 –27 14