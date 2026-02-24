Nemzeti Sportrádió

Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.02.24. 08:42
null
Madarász Ádám (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
MTK FTC NB I Madarász Ádám Varga Ádám
A labdarúgó NB I 23. fordulójában a Ferencváros 3–1-re nyert az MTK otthonában. A mérkőzést követően a vendégek kapusa, Varga Ádám és a 19 éves Madarász Ádám értékelt, aki az MTK ellen megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben.

 

Labdarúgó NB I
13 órája

Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

A zöld-fehérek kétgólos győzelemmel hangoltak a csütörtöki, Ludogorec elleni El-visszavágóra. A 19 éves Madarász Ádám első élvonalbeli gólját szerezte.

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1) 
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

23

13

7

3

47–24

+23

46

  2. Ferencvárosi TC

23

13

4

6

44–25

+19

43

  3. Debreceni VSC

23

11

6

6

34–28

+6

39

  4. Paksi FC

23

10

6

7

45–35

+10

36

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2

35

  6. Zalaegerszegi TE

23

9

7

7

35–29

+6

34

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8

32

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7

29

  9. MTK Budapest

23

7

4

12

42–51

–9

25

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8

25

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7

23

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27

14

 

MTK FTC NB I Madarász Ádám Varga Ádám
Legfrissebb hírek

Chris Kavanagh lesz a Ferencváros El-visszavágóján a játékvezető

Európa-liga
47 perce

Labdarúgás: csaknem 1400 fiatalperc az NB I 23. fordulójában

Utánpótlássport
2 órája

Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

Labdarúgó NB I
13 órája

„A nagy meccseken tudom igazán kihozni magamból a maximumot” – Németh Hunor az MTK–FTC csata előtt

Labdarúgó NB I
23 órája

Bognár György: Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, idővel kiegyenesedünk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:38

Játszik az ETO! – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 23:41

Majdnem elszórakozta háromgólos előnyét a Pakson is nyerő ETO

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 19:30

A ZTE harmadik nekifutásra sem tudta legyőzni a Debrecent

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 16:41
Ezek is érdekelhetik