A vb óta először lesz együtt a férfi vízilabda-válogatott

2025.10.17. 11:35
Varga Zsolt (Fotó: Dömötör Csaba)
A szingapúri világbajnoki döntő óta először készül együtt a férfi vízilabda-válogatott, igaz, a jövő hét eleji összetartáson most csak az itthon játszók lesznek ott a vb-ezüstérmesek közül, mellettük ismét több fiatal tehetség kapott meghívót – adta hírül honlapján pénteken a Magyar Vízilabda-szövetség.

A szövetség honlapján olvasható beszámoló szerint hétfőtől szerdáig a Duna Arénában gyakorol a férfiválogatott, a meghívottak a júliusi, szingapúri világbajnokság után először találkoznak egymással.

A csapat előtt álló feladatokról Varga Zsolt szövetségi kapitány beszélt röviden a szövetség honlapjának: „Már szeptemberben is terveztünk egy edzést, de akkor annyira leterheltek voltak a játékosok, hogy úgy döntöttünk, készüljenek inkább a klubjaikban. Most viszont elkezdjük a rendszeres összetartásokat, novemberben is lesz két alkalom, aztán december nyolcadikától indul az Európa-bajnoki felkészülés.”

A KERET
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service- Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Mizsei Márton (Vasas-Plaket), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok: Batizi Benedek (BVSC-Manna ABC), Ekler Bendegúz (Endo Plus Service- Honvéd), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Mészáros Mátyás (BVSC-Manna ABC), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Szabó II Bence (Szolnoki Dózsa), Szalai Péter (Vasas-Plaket), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Vámos Márton (FTC-Telekom), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom)

 

 

