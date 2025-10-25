Női vízilabda ob I: a KSI vendégeként nyert a Szeged
A Szeged ötgólos győzelmet aratott a KSI vendégeként a női vízilabda ob I egyetlen szombati mérkőzésén.
NŐI VÍZILABDA OB I
KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 7–12 (3–2, 0–3, 3–4, 1–3)
Gólszerző: Kemény A. 2, Péter N. 2, Dimitrovics, Kenderes, Kiss K., ill. Bódi 3, Mihály K. 2, Pádár 2, Tátrai Sz. 2, Botka, Cuk, Felkai
Az állás: 1. FTC 12 pont (4 mérkőzés, 84–17), 2. UVSE 12 (4, 84–27), 3. Eger 11 (4), 4. BVSC 10 (4), 5. Dunaújváros 6 (3), 6. Győr 3 (4, 41–54), 7. Szeged 3 (4, 32–66), 8. III. Kerület 0 (3, 31–52), 9. KSI 0 (4, 27–66), 10. Szentes 0 (4, 25–75)
