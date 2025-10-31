Higgadt játékkal reagált a bresciai nyomásra a Ferencváros

Nem hagyta magát kizökkenteni az FTC, pedig az olasz Brescia mindent megpróbált, hogy elbizonytalanítsa. Ehhez képest a zöld-fehérek öt perc alatt öt gólt lőttek válasz nélkül, amivel megalapozták második győzelmüket a Bajnokok Ligája C-csoportjában. Szükség is volt a lehengerlő kezdésre, a bresciaiak ugyanis a folytatásban magukra találtak, de hiába kapaszkodtak, Dusan Mandics hiányában is mindig akadt valaki, aki megtolta a Fradi szekerét.

„Másmilyen forgatókönyve volt a találkozónak, mint a Nagyvárad elleni nyitánynak. Az nem kezdődött jól, de bedarálta ellenfelét a Fradi, ezúttal viszont nagyon jól sikerült az első negyed, ami kellett is a győzelemhez – mondta lapunk és az M4 Sport állandó szakértője, a BEK-győztes Szabó Zoltán a 21–17-es Fradi-siker után. – Öt nulla után kiegyenlített volt a mérkőzés, amihez hozzájárult a Brescia »gyilkos szorosa« is, ezt a védekezési stílust ritkán alkalmazzák a riválisok. A Ferencváros tartását mutatja, hogy két gólnál nem tudtak közelebb jönni az olaszok, és bár a tizenhét kapott gól nyilván elemzést igényel, megvan a megoldás: huszonegyet kell lőni!”

A gólok harmadát Sztilianosz Argiropulosz vállalta magára, aki szokásához híven rendkívül alázatosan értékelt a klubmédiának. Támadásban a csapattársait méltatta, védekezésben a sok kiállításra és a hiányosságokra hívta fel a figyelmet. Szabó Zoltán szerint az FTC higgadt és eredményes játékkal reagált az olasz rohamokra, amihez a görög légiós villanásai mellett többek között Fekete Gergő és Manhercz Krisztián góljai kellettek.

„Voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor elhihette volna a Brescia, hogy fordíthat, de azonnal jött egy ferencvárosi gól, amely a gázlángot takarékra tette – hangsúlyozta szakértőnk, aki a kvartett erősorrendjét is felvázolta. – Persze meg kell adni a tiszteletet a riválisoknak, de szerintem nem kérdés, hogy a Fradi megnyeri a csoportot, talán pontot sem veszít. Miután a nagyváradiak legyőzték a Kotort, a Brescia elleni mérkőzésükön kapunk választ arra a kérdésre, hogy mekkora küzdelem várható a második helyért.”

Érdekesség, hogy a négy csoport mindegyikében egyetlen hibátlan csapatot találunk a második forduló után, az FTC mellett a görög Olympiakosz, az olasz Pro Recco és a francia Marseille várja makulátlan mérleggel a novemberi folytatást. A szerdai játéknap másik magyaros rangadóján az évek óta szisztematikusan építkező marseille-i alakulat borította a papírformát a szintén négy közé vágyó spanyol Barceloneta otthonában, 12–11-es sikere nem kis fegyvertény. A nyáron érkező Nagy Ádám öt gólt lőtt Burián Gergely és Vigvári Vince együttesének, vagyis minden jel arra utal, hogy hamar megtalálta a helyét az új közegben.

„Nem hirdetik ugyan, de mindenki tudja, hogy Marseille-ben mernek nagyot álmodni – mondta Szabó Zoltán az előző évadban negyedikként végző franciák meneteléséről. – Tiszteletet parancsoló eredmény, hogy megverték a Barcelonetát, ráadásul a saját közönsége előtt, ami kevés csapatnak sikerül. Az első fordulóban tizenegy góllal múlták felül a Hannovert, amire akkor még legyintettünk, de a németek Sabadell elleni sikerével a Marseille sima győzelme is felértékelődött.”

A sorsolás után sokan a Vasas négyesét, az A-csoportot tartották a legerősebbnek, hiszen az Olympiakosszal, a Mladosttal és a Radnicskivel kerültek össze. A horvátok hazai medencében meglepték a szerbeket, míg az Angyal Dániellel és Zalánki Gergővel felálló görögök simán, tíz góllal győztek a Komjádi uszodában. Szabó Zoltán szerint az első körben bravúros teljesítményt nyújtott a Vasas, kis híján pontot szerzett Kragujevacban, és bár a mögöttünk hagyott fordulóban érvényesült a papírforma, a realitás a két véglet között van.