Második meccsét is megnyerte a Szolnok a férfi vízilabda Eurokupában

Miután a Vuliagmeni ellen idegenben csupán ötméteresekkel maradt alul a BVSC, az Eurokupa csoportkörének második fordulójában Varga Dániel együttese egy másik görög együttes ellen javított – egy döcögősen induló, de szenzációssá váló mérkőzésen.

Csütörtökön a Panathinaikosz érkezett a Laky uszodába, amely a BVSC-s Gyapjas Viktor több védése ellenére is végig előnyben játszott az első félidőben. A második negyed elején 3–4-nél az egyenlítésért támadva Batizi Benedek ejtése a felső kapufára pottyant (ő hamarosan fülsérülés miatt kiállni kényszerült), a vendégelőny pedig nemsokára háromgólosra hízott. Ennek ellenére Dimitriosz Mazisz kért először időt – ezt a fiatal BVSC-drukkerek „szétdobolták”, a következő két vendég támadás nem is sikerült, ám Nikolaosz Papanikolau ezután csak betalált. Ekkor már Varga Dániel is szükségét érezte az időkérésnek.

Az utasítások a fordulás után beértek: a félidei 8–4-es görög vezetés hat és fél perc alatt elfogyott, Csacsovszky Erik ötméteresből egyenlített, majd Gyapjas Viktor büntetőt hárított! Ekler Zsombor harmadik góljával pedig már a BVSC vezetett!

Nika Susiasvili bombáját Mészáros Mátyás ötméterese, majd újabb Susiasvili-gól követett – immáron a hazaiak vezettek néggyel, és Gyapjas sem nem állt le a bravúrokkal. A 8–0-s magyar sorozat után már ugyan görög gól született, de hitte volna bárki, hogy a nehézkes meccskezdet után a BVSC a teljes második félidőt két kapott góllal hozza le, és így nyer 13–10-re…

„Az eredmény alakulása alapján tűnhet úgy, mintha egy másik csapat szerepelt volna a második félidőben, de nem ez történt – ugyanaz az arcú csapat játszott akkor is. Ekkora rohamra még én sem számítottam, de sok mindenen nem akartam változtatni. Túl sok akciógólt kaptunk, de már addig is rengeteget dolgoztunk, és a fordulás után rátettünk egy lapáttal. Konszolidálódott a védekezésünk, emberhátrányra redukáltuk az ellenfél játékát, és jöttek a védések, a blokkok, nagyon felpörögtünk, elöl pedig megvolt a magabiztosságunk a jó védekezés és a lőtt gólok miatt is. A csapat mentalitása majdnem ugyanolyan volt a két félidőben, ami nagy dolog, mert nehéz elviselni, ha ilyen sok gólt kapunk az első két negyedben. Benedek sérülésének hatására a csapat még inkább összezárt, érte is küzdött, bízom benne, hogy hamar felgyógyul” – fogalmazott a mérkőzés után Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője.

A Szolnok szűkösen nyert az első körben a Dinamo Bucuresti otthonában, ám szintén hazai környezetben ugyancsak bravúros, 16–14-es győzelmet aratott. Hangay Zoltán együttese végig vezetve felülmúlta azt az olasz Trieste-et, amelytől a 2022–2023-as Eurokupa-negyeddöntőben még oda-vissza kikapott egy-egy góllal.

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló

2. forduló

B-csoport

SZOLNOKI DÓZSA–Pallanuoto Trieste (olasz) 16–14 (4–3, 3–2, 3–4, 6–5)

G: Kovács G. 4, Bedő, Szabó II Bence, Zeman 2-2, Böröczky, Józsa, Kakstedter, Krasznai, Simon D., Zerinváry, ill. V. Draskovics 6, Marziali 3, Cagalj 2, Manzi, Mezzarobba, Podgornik

CN Barcelona (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román) 22–11

Az állás: 1. Szolnok 6 pont, 2. Barcelona 3 (38–31), 3. Trieste 3 (34–32), 4. Dinamo Bucuresti 0

C-csoport

BVSC-MANNA ABC–Panathinaikosz (görög) 13–10 (2–3, 2–5, 5–0, 4–2)

G: Susiasvili 4, Csacsovszky E., Ekler Zs. 3-3, Tátrai D. 2, Mészáros Mátyás, ill. Halivopulosz 4, Gyuvecisz 2, Kopelaidisz, Papanikolau, Papaszifakisz, Szkumpakisz

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–Vuliagmeni (görög) 7–17

Az állás: 1. Vuliagmeni 5, 2. BVSC 4, 3. Panathinaikosz 3, 4. Buducsnoszt 0