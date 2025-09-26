Szolnokon lesz a női vízilabda-válogatott következő összetartása

Cseh Sándor szövetségi kapitány ezúttal szinte a teljes kerettel dolgozik majd – számolt be róla a szövetség honlapja. A Sabadellben légióskodó Rybanska Natasa és az Egyesült Államokban tanuló Varró Eszter kivételével az összes idei, szingapúri vb-ezüstérmes ott lesz a háromnapos összetartáson. Mellettük több fiatal is újabb bizonyítási lehetőséget kap azok közül, akik ezen a héten hétfőn a Margitszigeten gyakoroltak a szakvezető irányításával.

„Nagyon érdekes edzőtábornak ígérkezik a szolnoki, hiszen egyfajta keveredése lesz a rutinos játékosoknak, illetve a legfiatalabb korosztálynak – mondta a szövetségi kapitány. – Nagy létszámmal leszünk ott, szeretnénk precízen megtervezni a programot, hogy minden gördülékeny legyen a vízi edzések során, ahol sokszor csoportokban fogunk dolgozni, sőt, több szakember is besegít majd a munkába, az egyik edzésen például Kis Gábor. A szakmai részt elsősorban a taktikai variációk, a páros védő és támadó mozgások, valamint a blokkolások fejlesztése teszik majd ki.”

Cseh Sándor korábban úgy fogalmazott: az ősz folyamán szeretne minél több játékost tesztelni és kipróbálni, hogyan teljesítenek a felnőtt válogatottban. Az előző gyakorlásra például a Máltán U18-as Európa-bajnoki bronzérmes csapatból is behívott játékosokat a közös gyakorlásra.

A szolnoki után további két összetartás lesz az év hátra lévő részében, jelenleg a legfontosabb cél a jövő év elején, január 26. és február 5. között Madeirán sorra kerülő Európa-bajnokságra való felkészülés.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Garda Krisztina (DFVE), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Kenéz Kincső (Eger), Keszthelyi Rita (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Szilágyi Dorottya (FTC), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC)