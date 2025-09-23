Cseh Sándor már a jövő csapatát építi a női pólóválogatottnál

A női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Cseh Sándor az ősz folyamán szeretne minél több játékost tesztelni, és kipróbálni azt, hogyan teljesítenek a felnőtt válogatottban. Ezúttal a bő két hete Máltán U18-as Európa-bajnoki bronzérmes csapatból hat játékost is behívott a közös gyakorlásra. Az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy elégedett a látottakkal, és külön kiemelte, milyen jól viszonyulnak az idősebbek a fiatalabbakhoz.

„Ami nagyon tetszett, hogy a picikét idősebbek, akárcsak egy vagy két évvel idősebb játékosok nagyon a szárnyaik alá vették őket. Vagy inkább úgy mondanám, hogy a kétkapukon vagy az edzéseken elkezdtek irányítani, ami rájuk eddig nem volt jellemző, hiszen mindig idősebbek között játszottak” – mondta.

Kenéz Kincső, a korosztályos válogatott gólkirálya, aki 21-szer talált az ellenfelek kapujába a kontinenstornán, úgy nyilatkozott a gyakorlás után, hogy a csapattársaiban megvan a szorgalom és az alázat, és szerinte ezzel a mentalitással lehet a nagy világversenyeket megnyerni. Az Eger 17 éves vízilabdázója úgy véli, a magyar válogatott hosszú távon állandó résztvevője lehet a nagy tornák elődöntőinek, ő pedig az összetartáson szerzett tapasztalatait igyekszik arra használni, hogy rendszeres kerettaggá váljon.

„Minél jobban odafigyelek, hogy minél több dolog ragadjon meg, amit majd a jövőben is tudok kamatoztatni, akár az országos bajnoki mérkőzéseken, felnőttben vagy az utánpótlásban. Persze ezeket még kell gyakorolni, egy edzés alatt nem fogjuk megváltani a világot, de azért vagyunk itt, hogy gyakoroljunk, összeszokjunk, és a sok fiatal közül egy-két ember be tudjon kerülni stabilan a felnőttválogatottba” – fogalmazott.

További három összetartás lesz az év hátralévő részében, jelenleg a legfontosabb cél a jövő év elején, január 26. és február 5. között Madeirán sorra kerülő Európa-bajnokságra való felkészülés.