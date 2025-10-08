Ismét megnyerte a Ferencváros a férfi vízilabda Európai Szuperkupát!

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPAI SZUPERKUPA

FTC-TELEKOM WATERPOLO–PRO RECCO (olasz) 15–14 (6–4, 3–5, 4–3, 2–2)

Komjádi uszoda. V: Sztavridisz (görög), Zwart (holland)

FTC: VOGEL SOMA – Vigvári Vendel, MANHERCZ K. 4, Jansik Sz. 1, De Toro, MANDICS 3, VÁMOS 2. Csere: SZAKONYI (kapus), Nagy Ákos, FEKETE G. 4, Di Somma 1, Vismeg Zs., Argiropulosz, Varga V. Edző: Nyéki Balázs

RECCO: NICOSIA – Condemi 1, GRANADOS 3, Pavillard, Cassia 1, Irving, Presciutti. Csere: Negri (kapus), DI FULVIO 2, Cannella 2, BURIC 3, DURIK 2, Iocchi Gratta, Fondelli. Edző: Sandro Sukno

Emberelőny-kihasználás: 16/7, ill. 14/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Fondelli (24. p.), Di Somma (28. p.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bejátszások, kiállítások, gólok. Rögtön a közepébe csapott az FTC és a Pro Recco a várva várt európai Szuperkupa-mérkőzésen: Jansik Szilárd kis túlzással a labdával együtt úszott be a kapuba, de az olaszok nyáron igazolt klasszisa, Álvaro Granados is gyorsan hozzászólt a rangadóhoz.

NS-SZAKÉRTŐ SZABÓ Zoltán, BEK-győztes: „Nem szeretek túlzásokba esni, de ezúttal megteszem: magával ragadó, sportszakmailag és a körítést illetően is minden igényt kielégítő mérkőzést játszott a két csapat. A Recco nemes ellenfél volt, viszont attól ​ nagybetűs csapat a Fradi, hogy amikor a sérüléssel bajlódó klasszisok kevesebbet vállalnak, a többiek előlépnek. Említhetném Fekete Gergőt, Manhercz Krisztiánt vagy éppen a mezőnymunkájával kitűnő Vigvári Vendelt, tényleg mindenki hozzátett valamit. Más érzés egy hasonló játékerőt képviselő riválist legyőzni, mint a papírformát érvényesíteni, ez a siker páratlan élményt jelent a játékosoknak és a szurkolóknak is. A katarzis az idény hátralévő részére is kihathat.”

Így kezdődött – na de hogyan folytatódott! A türelmesen kijátszott emberelőnyök után jöttek a váratlan megoldások, a műfajban jeleskedő Dusan Mandics begyújtotta a rakétát, majd Fekete Gergőt repítette a lendület. A ferencvárosiak egy-egy védést és blokkot is önkívületben ünnepeltek, a legnagyobb bravúrt Matteo Iocchi Gratta lövésénél láttuk a visszatérő Vogel Somától, ez ráadásul „kettőt ért”, mert a túloldalon a centerbe beúszó Fekete káprázatos akciógólt szerzett.

Manhercz Krisztián sem finomkodott, elemi erejű lövést ragasztott a léc alá, aztán Tommaso Negrit is felavatta a kapásszélről, merthogy időközben kapust cseréltek az olaszok. Csak kapkodtuk a fejünket, elvégre egy negyed alatt annyi minden történt a medencében, mint máskor az egész meccsen… Az FTC a négygólos előnyért is támadott, ehelyett a második szakasz közepén egyetlen találatra zárkózott a Recco – a kezdeti adok-kapok után mindkét csapat védekezést váltott.

Lehetett volna éppenséggel 7–7 is, de 8–6 lett, miután Edoardo Di Somma mesteri ejtéssel szomorította honfitársait. Más kérdés, hogy az olaszok kitartóan próbálkoztak bejátszásokkal, feladásokkal és húzásokkal, Rino Buricot nehéz volt féken tartani középen. Nem alakult jól a félidő vége, húsz másodperc alatt két gólt lőtt a Recco, amely a nagyszünet előtt utolérte vendéglátóját.

Fekete Gergő négy gólig jutott (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Vogel helyére Szakonyi Dániel érkezett, hogy aztán hamar kitempózzon a kötelek közé, Granados meg az üres kapuba dobja a labdát. Nem ezekben a percekben zárta szívébe a játékvezetői párost a Komjádi uszoda közönsége… Ahogy közeledett a végjáték, úgy forrósodott a hangulat, a sok kiállítás miatt a személyi hibákra is figyelniük kellett a csapatoknak. Ideig-óráig lépéselőnybe került a Pro Recco, de az FTC nem engedte át a lélektani fölényt, Nyéki Balázs időkérése után Vámos Márton dudaszós góllal mattolta a riválist.

Három negyed után sem lettünk sokkal okosabbak… A be- és megpattanó lövések miatt Fortunával is pörölhettek a zöld-fehérek, Vámos újabb villanásához ellenben a legkevésbé sem szerencse, sokkal inkább erő és technika kellett. A rövid VAR-közjáték jól jött a magyar bajnoknak, amely két emberhátrányt is kivédekezett a végjátékban, majd Francesco Di Fulvio legyalulta a kapufát, Vigvári Vendelék pedig lepörgették a hátralévő másodperceket – maradt a 15–14.

Eksztázis a vízben és a parton: a Ferencvárost továbbra sem tudják letaszítani a trónról.

Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.

TÖBB FRADI-JÁTÉKOS IS SÉRÜLTEN VÁLLALTA A MÉRKŐZÉST Nyéki Balázs a találkozót követően az M4 Sportnak elárulta, hogy több játékos is sérüléssel vállalta a játékot, Sztilianosz Argiropulosz törött bordával inkább csak „csali” volt a vízben, Dusan Mandicsra várhatóan most másfél hónapos kényszerpihenő vár, Manhercz Krisztiánnak pedig a hátával volt probléma. „Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Ez a mai Recco saját magához képest jobb állapotban volt, mint mi. Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő, mert elképesztően éhes Reccóval csaptunk össze” – fogalmazott a tréner, aki kiemelte csapata fegyelmezett játékát. A meccs egyik legjobbja, Fekete Gergő volt: „Nagyon nagy meccs volt, erre készültünk a világbajnokság óta, erre építettük fel az egész alapozást, boldog vagyok a győzelem miatt. Örülök, hogy ennyiszer kijött rám a lépés, fejben is sokat készültem erre a meccsre, remélem, lesz még sok hasonló vagy jobb is” – mondta a négy gólt szerző válogatott játékos. (MTI)