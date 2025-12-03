Nemzeti Sportrádió

Amorim: Senki nem keményebb velem, mint én magammal

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 15:34
Ruben Amorim (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rúben Amorim Manchester United West Ham United Premier League
Ruben Amorimot nem érdekli, mennyi pénzt veszít azzal, hogy nem aktív a közösségi médiában, a saját és a családja életminősége sokkal többet ér neki, mint az így szerezhető plusz jövedelem.

A Manchester United csütörtök este a West Ham Unitedet fogadja az angol Premier League 14. fordulójában. A mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón a „vörös ördögök” szakvezetője, Ruben Amorim nemcsak a találkozóval kapcsolatosan kérdésekre válaszolt, arról is beszélt, hogy igyekszik kikapcsolni életéből a közösségi médiát, illetve az ott egyre jobban elharapózó verbális bántalmazást.

„Nem könnyű, különösen nekünk, akik még jobban ki vagyunk téve az ilyesminek. Egyszerűen nem olvasom a posztokat. Így védem magam – jelentette ki a szakember. – Nem nézem a tévét, amikor a Manchester Unitedről van szó. Nem azért, mert nem értek egyet a kritikákkal – legtöbbször jogosak. De én így óvom az egészségemet. Pont elég, ha kikapunk, döntetlent játszunk, vagy tudom, hogy rosszul futballoztunk, nekem pont elegendőek a saját érzéseim, nem vagyok kíváncsi a másokéira.”

Amorim azt is elmondta: az ő és családja mentális egészsége fontosabb, mint a pénz, amelyeket a különböző platformokon szerepelve kereshetne.

„Persze, hogy így sok szponzori pénztől esem el. Az Instagramon egy csomót kereshetnék. De a saját és a családom életminőségének védelme, az, hogy normális életet élhessünk, többet ér pár rongyos dollárnál vagy fontnál. Egyébként is, senki nem keményebb velem, mint én magammal.”

 

Rúben Amorim Manchester United West Ham United Premier League
Legfrissebb hírek

Liverpool: folytatódhat a West Ham elleni miniforradalom

Angol labdarúgás
8 órája

Haaland rekordot döntött, a City majdnem leadta négygólos előnyét a Fulham otthonában

Angol labdarúgás
16 órája

Slot szerint két okból görcsölt be Kerkez a hajrában

Angol labdarúgás
2025.12.01. 11:16

Mikel Arteta: Emberelőnyben nyerni kellett volna, csalódott vagyok

Angol labdarúgás
2025.12.01. 09:26

Kiállítás után gólváltás: döntetlenre végzett egymással a Chelsea és az Arsenal

Angol labdarúgás
2025.11.30. 19:30

A Liverpool legyőzése után kikapott a Forest; hozta a kötelezőt a Villa

Angol labdarúgás
2025.11.30. 17:27

Ez már a nagy fordulat? A Liverpool két góllal nyert Londonban

Angol labdarúgás
2025.11.30. 17:23

Fordított és nyert a Crystal Palace otthonában a Manchester United

Angol labdarúgás
2025.11.30. 14:58
Ezek is érdekelhetik