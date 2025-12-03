Amorim: Senki nem keményebb velem, mint én magammal

A Manchester United csütörtök este a West Ham Unitedet fogadja az angol Premier League 14. fordulójában. A mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón a „vörös ördögök” szakvezetője, Ruben Amorim nemcsak a találkozóval kapcsolatosan kérdésekre válaszolt, arról is beszélt, hogy igyekszik kikapcsolni életéből a közösségi médiát, illetve az ott egyre jobban elharapózó verbális bántalmazást.

„Nem könnyű, különösen nekünk, akik még jobban ki vagyunk téve az ilyesminek. Egyszerűen nem olvasom a posztokat. Így védem magam – jelentette ki a szakember. – Nem nézem a tévét, amikor a Manchester Unitedről van szó. Nem azért, mert nem értek egyet a kritikákkal – legtöbbször jogosak. De én így óvom az egészségemet. Pont elég, ha kikapunk, döntetlent játszunk, vagy tudom, hogy rosszul futballoztunk, nekem pont elegendőek a saját érzéseim, nem vagyok kíváncsi a másokéira.”

Amorim azt is elmondta: az ő és családja mentális egészsége fontosabb, mint a pénz, amelyeket a különböző platformokon szerepelve kereshetne.

„Persze, hogy így sok szponzori pénztől esem el. Az Instagramon egy csomót kereshetnék. De a saját és a családom életminőségének védelme, az, hogy normális életet élhessünk, többet ér pár rongyos dollárnál vagy fontnál. Egyébként is, senki nem keményebb velem, mint én magammal.”