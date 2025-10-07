Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Európai Szuperkupa: kölcsönös a tisztelet a Ferencváros és a Pro Recco között

2025.10.07. 18:31
Fotó: fradi.hu
A legutóbbi hat férfi vízilabda Bajnokok Ligája-kiírást egyaránt háromszor megnyerő Ferencváros és az olasz Pro Recco vezetőedzői kölcsönös tiszteletről beszéltek kedden az Európai Szuperkupa előtti napon megtartott budapesti sajtótájékoztatón.

A trófeáért rendezendő mérkőzést a Bajnokok Ligája és a második számú európai kupasorozat, az Eurokupa győztese vívja egymással. Az előző 22 kiírásból mindössze egyszer fordult elő, hogy nem a BL-aranyérmes nyert, még 2018-ban éppen a Ferencvárosnak sikerült a bravúr. A zöld-fehérek most BL-címvédőként fogadják az olasz Pro Reccót.

A sajtóeseményen mindkét vezetőedző kiemelte, hogy a két csapat szeptember elején közösen túrázott az Egyesült Államokban, és két felkészülési mérkőzést is játszott egymással, de a tét nélküli összecsapásokon is megmutatták, mit jelent számukra a másik legyőzése.

„Annyira nem volt barátságos a New Yorkban játszott két gyakorlómérkőzésünk, de tökéletesen megfelelt a felkészülésre – mondta Nyéki Balázs, az FTC-Telekom Waterpolo vezetőedzője. – Bízom benne, hogy itthon tartjuk a kupát, mert óriási a presztízsértéke.”

Hozzátette, amikor csapatával a tavasszal megnyerte a BL-döntőt, az első gondolata az volt, hogy a Pro Reccóval csaphatnak össze a Szuperkupáért.

Sandro Sukno, az olaszok vezetőedzője is hasonló tiszteletről beszélt.

„Az elmúlt tíz év legkülönlegesebb döntője lesz, a Ferencváros minden tiszteletet megérdemel, elvégre a legutóbbi két Bajnokok Ligáját megnyerte, de bízom a csapatomban. A New Yorkban játszott két felkészülési mérkőzésünk kiindulási alapnak jó, ám a szerdai meccs sokkal kiélezettebb lesz” – fogalmazott a 35 éves horvát szakember, aki 2021 óta a klub edzője, játékosként pedig olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt.

Madaras Norbert, a magyar szövetség elnöke számára is különös a szerda esti döntő, mivel a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok vízilabdázó tíz éven keresztül szerepelt az olasz klubban, pályafutását pedig a Ferencvárosban fejezte be.

„Jelenleg ez a két csapat a legjobb a sportágban, és a számomra különleges döntő mellett legalább annyira fontosnak tartom, hogy Budapest, Magyarország minden vizes sportágban megmutatta már, mennyire jó házigazda, és így lesz szerdán is” – emelte ki.

Vogel Soma, az FTC-Telekom Waterpolo 28 éves csapatkapitánya elmondta a két klub rivalizálásáról, hogy a játékosok minden összecsapáson, minden eseményen a legjobbjukat akarják mutatni a másik felé, és ez gyakran feszült hangulatot eredményez.

Az Európai Szuperkupát a Ferencváros hatodszor, a Pro Recco tizedszer szerezheti meg.

A Komjádi uszodában szerdán 20 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

 

Ezek is érdekelhetik