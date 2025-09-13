Sorsoltak a vízilabda Eb-re, nagyon nehéz lesz a legjobb négy közé jutni

Varga Zsolt csapata a montenegróiak és a franciák mellett a máltaiakat kapták meg a négyes csoportjukba – derült ki a Magyar Vízilabda-szövetség honlapjáról.

A folytatás sem lesz könnyű, mostantól ugyanis az Eb-re visszahozták az a lebonyolítási formulát, amit 2001-ig a világbajnokságokon is alkalmaztak (és kézilabdában a mai napig ezt a rendszert használják). Eszerint minden csoportból három-három együttes jut tovább a középdöntőbe, ahová magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket, majd játszanak újabb három meccset egy másik csoport három továbbjutójával.

A két hatosból csak az első kettő folytatja, azaz az elődöntős helyekért brutális tülekedés várható, a mi águnkon az A-csoport a C-vel van egy ágon, azaz mi játszhatunk egy-egy visszavágót a világbajnoki elődöntőben legyőzött, házigazda szerbekkel, illetve a vb-fináléban fölénk kerekedő spanyolokkal (és a papírforma szerint a hollandokkal).

A 18 ezres Belgrád Arénában a franciákkal vívjuk majd az első mérkőzést január 10-én, aztán jön Montenegró 12-én, végül pedig Málta 14-én. A pontos menetrendet hamarosan véglegesítik.

„Az A- és a C-csoport alkot egy hatost, ebből kell az első két helyet megcsípni, ami nehéz feladat – idézte a szövetség honlapja Varga Zsolt szövetségi kapitányt. – Azért hogy a szerb, spanyol, magyar, montenegrói, francia ötösből csak kettő játszhat éremért, komoly csatákat ígér. De egy Európa-bajnokságon csakis szép kihívásokkal találkozhat egy csapat, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezekre a lehető legjobban felkészüljünk.”

A női Európa-bajnokságot külön rendezik, Madeira szigetén január 26. és február 5. között, annak sorsolása október 2-án lesz.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD (január 10-25.)

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Magyarország, Montenegró, Franciaország, Málta

B-csoport: Horvátország, Görögország, Georgia, Szlovénia

C-csoport: Spanyolország, Szerbia, Hollandia, Izrael

D-csoport: Olaszország, Románia, Szlovákia, Törökország