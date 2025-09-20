Női vízilabda ob I: idegenbeli papírformasikerek az első fordulóban

NŐI VÍZILABDA OB I

1. FORDULÓ

III. Kerületi TVE–BVSC-Manna ABC 11–12 (4–1, 2–3, 2–6, 3–2)

G: Rajna 4, Hajdú R. 3, Boldizsár, Ráski, Tóth Frida, ill. Mucsy 4, Lendvay 3, Dobi 2, Dömsödi Dalma, Gorter, Tóth Fruzsina

GYVSE-Uni Győr–FTC-Telekom 6–17 (0–4, 1–5, 1–5, 4–3)

G: Lendvai, Petik 2-2, Iszak, Szedlák, ill. De Vries 4, Gulyás-Oldal, Szalkai 3-3, Gurisatti, Hertzka, Kuna 2-2, Leimeter

KSI SE–UVSE Helia-D 5–16 (1–3, 1–6, 1–5, 2–2)

G: Péter N. 2, Binder, Kemény A., Lévai, ill. Ármai, Faragó K., Fekete F., Hajdú K. 3-3, Kiss P. 2, Mácsai, Tiba

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One-Eger 9–18 (1–5, 4–4, 3–5, 1–4)

G: Cuk, Mihály, Tátrai Sz. 2-2, Baksa B., Bódi, Felkai, ill. Kenéz 7, Czigány 5, Horváth Zs., Török D. 2-2, Owen, Pogonyi

Valdor-Szentes–Dunaújvárosi FVE 10–19 (2–6, 3–5, 4–6, 1–2)

G: Erdélyi, Furák-Szabovik 3-3, Molnár D., Rácz O., Varga V., Zöld T., ill. Garda, Sümegi 4-4, Pál R. 3, Milicsevics 2, Borsi, Horváth B., Jonkl, Kacimbiri, Mahieu, Szabó N.