Női vízilabda ob I: idegenbeli papírformasikerek az első fordulóban

2025.09.20. 20:23
Fotó: fradi.hu
BVSC női vízilabda FTC női vízilabda női vízilabda ob I
Idegenbeli győzelemmel kezdte a női vízilabda-bajnokságot a Ferencváros, az UVSE, az Eger, a Dunaújváros és a BVSC is, amelyek közül legjobban a BVSC szenvedett meg a III. Kerületi TVE ellen.

NŐI VÍZILABDA OB I
1. FORDULÓ
III. Kerületi TVE–BVSC-Manna ABC 11–12 (4–1, 2–3, 2–6, 3–2)
G: Rajna 4, Hajdú R. 3, Boldizsár, Ráski, Tóth Frida, ill. Mucsy 4, Lendvay 3, Dobi 2, Dömsödi Dalma, Gorter, Tóth Fruzsina

GYVSE-Uni Győr–FTC-Telekom 6–17 (0–4, 1–5, 1–5, 4–3)
G: Lendvai, Petik 2-2, Iszak, Szedlák, ill. De Vries 4, Gulyás-Oldal, Szalkai 3-3, Gurisatti, Hertzka, Kuna 2-2, Leimeter

KSI SE–UVSE Helia-D 5–16 (1–3, 1–6, 1–5, 2–2)
G: Péter N. 2, Binder, Kemény A., Lévai, ill. Ármai, Faragó K., Fekete F., Hajdú K. 3-3, Kiss P. 2, Mácsai, Tiba

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One-Eger 9–18 (1–5, 4–4, 3–5, 1–4)
G: Cuk, Mihály, Tátrai Sz. 2-2, Baksa B., Bódi, Felkai, ill. Kenéz 7, Czigány 5, Horváth Zs., Török D. 2-2, Owen, Pogonyi

Valdor-Szentes–Dunaújvárosi FVE 10–19 (2–6, 3–5, 4–6, 1–2)
G: Erdélyi, Furák-Szabovik 3-3, Molnár D., Rácz O., Varga V., Zöld T., ill. Garda, Sümegi 4-4, Pál R. 3, Milicsevics 2, Borsi, Horváth B., Jonkl, Kacimbiri, Mahieu, Szabó N.

 

