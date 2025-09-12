Az első kalapból várják a sorsolást a magyarok a férfi vízilabda Eb-n

Varga Zsolt együttesét a vb-győztes spanyolok, az olimpiai ezüstérmes horvátok és az olaszok társaságában emelték ki a kontinensviadalra, amelynek változik a lebonyolítása.

A 16 résztvevő válogatottat négy négyes csoportba sorolják be, a körmérkőzések után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két csapat bejut az elődöntőbe, míg a harmadikak az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Az új formátummal tehát „eltűnik” a keresztbejátszás és a negyeddöntő, ugyanakkor a csoportkörös meccsek jelentősége nő.

A kontinensviadalt január 13. és 25. között rendezik Belgrádban.

KALAPOK

1. kalap: Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Magyarország;

2. kalap: Görögország, Montenegró, Szerbia, Románia;

3. kalap: Franciaország, Grúzia, Hollandia, Szlovákia;

4. kalap: Törökország, Szlovénia, Málta, Izrael.