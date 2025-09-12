Nemzeti Sportrádió

Az első kalapból várják a sorsolást a magyarok a férfi vízilabda Eb-n

2025.09.12. 10:22
Varga Zsolt (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)
A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott az első kalapból várja a férfi vízilabda Európa-bajnokság csoportjainak szombati sorsolását.

Varga Zsolt együttesét a vb-győztes spanyolok, az olimpiai ezüstérmes horvátok és az olaszok társaságában emelték ki a kontinensviadalra, amelynek változik a lebonyolítása.

A 16 résztvevő válogatottat négy négyes csoportba sorolják be, a körmérkőzések után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két csapat bejut az elődöntőbe, míg a harmadikak az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Az új formátummal tehát „eltűnik” a keresztbejátszás és a negyeddöntő, ugyanakkor a csoportkörös meccsek jelentősége nő.

A kontinensviadalt január 13. és 25. között rendezik Belgrádban.

KALAPOK
1. kalap: Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Magyarország;
2. kalap: Görögország, Montenegró, Szerbia, Románia;
3. kalap: Franciaország, Grúzia, Hollandia, Szlovákia;
4. kalap: Törökország, Szlovénia, Málta, Izrael.

 

